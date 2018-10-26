Дубль Файзуллина не спас «Амур» от поражения в матче с «Ак Барсом»

«Амур» — «Ак Барс»
ХК «Ак Барс»
Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) в пользу казанцев.
Дублем в составе хозяев отметился Данил Файзуллин, отличившийся на 8-й и 55-й минутах.
Гости ответили точными бросками Владимира Ткачева, Иржи Секача, Пола Постмы и Роба Клинкхаммера.
«Амур» потерпел третье поражение в четырех последних матчах, казанский клуб одержал третью победу на аналогичном отрезке чемпионата.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
Голы: Файзуллин — 2 (бол., Дедунов, Горшков), 7:12 — 1:0. Ткачев — 4 (бол., Галиев, Зарипов), 21:22 — 1:1. Педан — 1 (Постма), 31:31 — 1:2. Постма — 5 (Азеведо, Ландер), 49:22 — 1:3. Файзуллин — 3 (Пьянов, Йордан), 54:10 — 2:3. Клинкхаммер — 9 (п.в.), 59:58 — 2:4Вратари: Аликин (59:11 — 59:22, 59:41 — 59:58) — ПодъяпольскийШтраф: 4 — 4Броски: 24 (10+4+10) — 32 (7+16+9)
В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает третье место (32 очка), а «Амур» — 11-е (14 очков). 0