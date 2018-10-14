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    НХЛ. Первые очки Кучерова в сезоне, Кузнецов и Овечкин уступили с «Вашингтоном»

    Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 октября

    НХЛ Анахайм Дакс Бостон Брюинз Ванкувер Кэнакс Вашингтон Кэпиталз Вегас Голден Найтс Даллас Старз Детройт Ред Уингз Питтсбург Пингвинз Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мэйпл Лифс
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    «Аризона» — «Баффало» — 0:3

    «Баффало» обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. Защитник «Койотс» Илья Любушкин провел на площадке 11 минут 22 секунды.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Баффало» — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Далин — 1 (Скиннер, Родригес), 2:45 — 0:1. Шири — 3 (бол., Райнхарт, Айкел), 18:06 — 0:2. Скиннер — 1 (Ристолайнен), 56:29 — 0:3Вратари: Раанта — УлльмаркШтраф: 8 — 8Броски: 36 (14+9+13) — 23 (7+11+5)

    «Чикаго» — «Сент-Луис» — 4:3 ОТ

    Судьба встречи была решена в овертайме. Одну из шайб «Блэкхокс» забросил Артем Анисимов, который провел на площадке 16 минут. Этот гол стал для россиянина первым в сезоне. Также на его счет результативная передача. Ассистом отличился форвард «Блюз» Владимир Тарасенко.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Сент-Луис» — 4:3 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)
    Голы: Анисимов — 1 (Саад, Кахун), 11:51 — 1:0. Кейн — 5 (бол.), 16:01 — 2:0. Шенн — 1 (Шмолц, Тарасенко), 32:35 — 2:1. Перрон — 4 (бол.), 41:44 — 2:2. Шенн — 2 (бол., Стин, Парэйко), 44:47 — 2:3. Дебринкэт — 5 (Тэйвз, Кит), 53:06 — 3:3. Дебринкэт — 6 (Густафссон, Анисимов), 64:51 — 4:3Вратари: Уорд — Аллен (32:31 — 32:35)Штраф: 8 — 6Броски: 50 (23+16+6+5) — 38 (10+12+12+4)

    «Даллас» — «Анахайм» — 5:3

    «Даллас» на своей площадке обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Хозяева уступали в счете 0:3 до середины второго периода.

    Первую шайбу «Старз» в этой игре забросил Александр Радулов, после чего команда смогла забить еще 4 гола. Также на счету россиянина результативная передача. Валерий Ничушкин набрал 1 (0+1) очко. Вратарь Антон Худобин отразил 22 броска их 25.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Анахайм» — 5:3 (0:2, 4:1, 1:0)
    Голы: Сильверберг — 2 (Линдхольм, Комтуа), 9:01 — 0:1. Шервуд — 1 (Мэнсон, Лундстрем), 13:28 — 0:2. Хенрик — 2 (бол., Стил, Линдхольм), 28:09 — 0:3. Радулов — 4 (бол., Сегин, Клингберг), 31:14 — 1:3. Кэррик — 1 (Ничушкин, Спецца), 33:52 — 2:3. Бенн — 4 (Сегин, Комо), 34:01 — 3:3. Клингберг — 3 (бол., Радулов), 37:46 — 4:3. Факса — 1 (п.в., Бенн, Линделл), 58:32 — 5:3Вратари: Худобин — Гибсон (Миллер, 40:00, 57:48 — 58:32)Штраф: 4 — 6Броски: 51 (14+30+7) — 25 (10+4+11)

    «Нэшвилл» — «Айлендерс» — 5:2

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Айлендерс» — 5:2 (3:0, 0:2, 2:0)
    Голы: Ярнкрок — 1 (Бонино, Хартман), 15:25 — 1:0. Форсберг — 2 (Джохансен, Арвидссон), 16:37 — 2:0. Арвидссон — 3 (Джохансен, Хэмьюс), 19:50 — 3:0. Нельсон — 1 (Ли, Эберле), 26:14 — 3:1. Лэдд — 1 (Барзал), 32:02 — 3:2. Террис — 1 (бол., Йоси), 44:32 — 4:2. Форсберг — 3 (бол., п.в., Экхольм), 59:00 — 5:2Вратари: Сарос — Ленер (58:16 — 59:00)Штраф: 2 — 4Броски: 29 (16+6+7) — 22 (4+12+6)

    «Монреаль» — «Питтсбург» — 4:3 Б

    «Монреаль» обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 по буллитам. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин набрал 2 (0+2) очка. В серии буллитов он свою попытку не реализовал.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Питтсбург» — 4:3 Б (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Симон — 1 (Спронг, Летанг), 3:13 — 0:1. Летанг — 3 (Кессел, Малкин), 15:16 — 0:2. Татар — 1 (Галлахер, Дано), 20:11 — 1:2. Галлахер — 2 (Питри, Татар), 27:38 — 2:2. Татар — 2 (бол., Друэн, Питри), 28:51 — 3:2. Кессел — 4 (бол., Кросби, Малкин), 31:14 — 3:3Победный буллит: БайронВратари: Ниеми — ДесмитШтраф: 4 — 12Броски: 40 (8+19+11+2) — 28 (7+4+14+3)

    «Флорида» — «Ванкувер» — 2:3

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Ванкувер» — 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
    Голы: Юбердо — 1 (Трочек, Мальгин), 32:31 — 1:0. Петтерссон — 5 (бол., Берчи, Бозер), 34:48 — 1:1. Трочек — 1 (Яндл, Хоффман), 37:20 — 2:1. Руссель — 1 (буллит), 38:15 — 2:2. Хорват — 3 (Берчи, Эдлер), 46:11 — 2:3Вратари: Раймер (58:30) — НильссонШтраф: 8 — 10Броски: 26 (11+8+7) — 30 (9+12+9)

    «Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 8:2

    «Тампа» обыграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:2. Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка, которые стали для него первыми в сезоне.

    На счету защитника Михаила Сергачева 2 результативные передачи. Голкипер Андрей Василевский отразил 29 бросков из 31.

    Вратарь «Блю Джэкетс» Сергей Бобровский отразил 23 броска из 31.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 8:2 (3:0, 1:2, 4:0)
    Голы: Хедман — 1 (Джонсон, Кучеров), 1:00 — 1:0. Пакетт — 1 (Гурд), 11:17 — 2:0. Гурд — 1 (бол., Сергачев, Джонсон), 18:37 — 3:0. Андерсон — 3 (Веннберг, Мюррей), 28:14 — 3:1. Бьоркстранд — 1, 35:51 — 3:2. Пойнт — 2, 39:15 — 4:2. Пойнт — 3 (бол., Миллер, Сергачев), 41:40 — 5:2. Киллорн — 1 (бол., Стэмкос, Миллер), 47:12 — 6:2. Кучеров — 1 (Палат, Коберн), 53:02 — 7:2. Миллер — 1 (бол., Пойнт, Строльман), 59:59 — 8:2Вратари: Василевский — БобровскийШтраф: 12 — 16Броски: 31 (12+5+14) — 32 (9+16+7)

    «Вашингтон» — «Торонто» — 2:4

    «Торонто» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. В составе «Кэпиталз» по 2 очка набрали нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Первый забросил шайбу и отдал передачу, второй сделал две передачи.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Торонто» — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
    Голы: Стивенсон — 1 (Кузнецов, Овечкин), 0:18 — 1:0. Капанен — 2 (Хэйнси, Мэттьюс), 23:30 — 1:1. Кузнецов — 4 (бол., Бэкстрем, Овечкин), 24:39 — 2:1. Линдхольм — 1 (Гардинер, Браун), 38:53 — 2:2. Лейво — 1 (бол., Юнссон, Гардинер), 46:28 — 2:3. Мэттьюс — 10 (Капанен, Райлли), 58:21 — 2:4Вратари: Холтби (58:35) — АндерсенШтраф: 6 — 6Броски: 27 (10+9+8) — 28 (9+5+14)

    «Миннесота» — «Каролина» — 4:5 ОТ

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Каролина» — 4:5 ОТ (1:1, 0:1, 3:2, 0:1)
    Голы: Стаал — 4 (ван Римсдайк, Уильямс), 8:12 — 0:1. Койл — 1 (бол., Сперджен, Дамба), 16:09 — 1:1. Песке — 2 (Ахо, Терявяйнен), 35:13 — 1:2. Сперджен — 1 (Койву, Паризе), 41:20 — 2:2. Зукер — 3 (бол., Гранлунд, Сутер), 45:41 — 3:2. Ахо — 3 (бол., Фольк, Терявяйнен), 49:22 — 3:3. Гранлунд — 1 (Паризе), 55:47 — 4:3. Уильямс — 1 (Фольк, Ахо), 58:51 — 4:4. Ахо — 4 (Уильямс, Песке), 62:57 — 4:5Вратари: Дубник — Макэлхинни (57:51 — 58:51)Штраф: 22 — 14Броски: 23 (5+4+14+0) — 57 (20+16+18+3)

    «Бостон» — «Детройт» — 8:2

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Детройт» — 8:2 (1:0, 3:0, 4:2)
    Голы: Пастрняк — 5 (Карло, Вагнер), 19:09 — 1:0. Макэвой — 1 (Бержерон), 24:44 — 2:0. Дебраск — 1 (Крейчи), 31:27 — 3:0. Пастрняк — 6 (бол., Бержерон, Маршан), 36:20 — 4:0. Гронек — 1 (бол., Бертуцци, Нюквист), 40:21 — 4:1. Пастрняк — 7 (Маршан, Бержерон), 42:05 — 5:1. Ларкин — 3 (мен., Нильсен, Дженсен), 48:23 — 5:2. Бьорк — 1, 50:12 — 6:2. Дебраск — 2 (Карло, Крейчи), 55:15 — 7:2. Керали — 1 (Миллер, Бьорк), 59:58 — 8:2Вратари: Раск — БерньеШтраф: 14 — 14Броски: 39 (8+15+16) — 34 (12+8+14)
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