«Локомотив» уверенно победил «Динамо»

Ярославскийв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл московское— 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Первую шайбу на 40-й минуте забросил Владислав Картаев. В середине третьего периода он же оформил дубль.

Спустя несколько секунд победную точку поставил Николай Коваленко.

Сухой матч оформил голкипер «железнодорожников» Илья Коновалов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «ХК Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Голы: Картаев — 2 (Апальков, Алексеев), 39:14 — 0:1. Картаев — 3 (бол., Рафиков, Осипов), 48:04 — 0:2. Коваленко — 4 (Иванов), 48:27 — 0:3Вратари: Бочаров — КоноваловШтраф: 6 — 6Броски: 23 (10+11+2) — 32 (11+10+11)

В турнирной таблице Западной конференции «Локомотив» занимает четвертое место (25 очков), а «Динамо» — десятое (13 очков).

Минское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от череповецкой «Северстали» со счетом 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1).

Уже на 3-й минуте Сергей Костицын открыл счет. Во втором периоде гости сумели отыграться благодаря голу Сергея Лапина.

В овертайме победу череповецкой команде принес гол Руслана Карлина.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: С. Костицын — 2 (Пулккинен), 2:47 — 1:0. Лапин — 2 (Веревкин), 31:27 — 1:1. Карлин — 1, 64:22 — 1:2Вратари: Энрот — ФурхШтраф: 6 — 4Броски: 27 (6+11+8+2) — 28 (6+10+9+3)

«Северсталь» занимает девятое место в Западной конференции (14 очков), а минское «Динамо» — 12-е (11 очков). 0