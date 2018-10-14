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    «Локомотив» уверенно победил «Динамо»

    КХЛ Локомотив Динамо Динамо Минск Северсталь
    Ярославский «Локомотив» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл московское «Динамо» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

    Хоккеисты «Локомотива»
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    Первую шайбу на 40-й минуте забросил Владислав Картаев. В середине третьего периода он же оформил дубль.

    Спустя несколько секунд победную точку поставил Николай Коваленко.

    Сухой матч оформил голкипер «железнодорожников» Илья Коновалов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «ХК Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
    Голы: Картаев — 2 (Апальков, Алексеев), 39:14 — 0:1. Картаев — 3 (бол., Рафиков, Осипов), 48:04 — 0:2. Коваленко — 4 (Иванов), 48:27 — 0:3Вратари: Бочаров — КоноваловШтраф: 6 — 6Броски: 23 (10+11+2) — 32 (11+10+11)

    В турнирной таблице Западной конференции «Локомотив» занимает четвертое место (25 очков), а «Динамо» — десятое (13 очков).

    Минское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от череповецкой «Северстали» со счетом 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1).

    Уже на 3-й минуте Сергей Костицын открыл счет. Во втором периоде гости сумели отыграться благодаря голу Сергея Лапина.

    В овертайме победу череповецкой команде принес гол Руслана Карлина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: С. Костицын — 2 (Пулккинен), 2:47 — 1:0. Лапин — 2 (Веревкин), 31:27 — 1:1. Карлин — 1, 64:22 — 1:2Вратари: Энрот — ФурхШтраф: 6 — 4Броски: 27 (6+11+8+2) — 28 (6+10+9+3)

    «Северсталь» занимает девятое место в Западной конференции (14 очков), а минское «Динамо» — 12-е (11 очков). 0

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