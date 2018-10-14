«Локомотив» уверенно победил «Динамо»

Первую шайбу на 40-й минуте забросил Владислав Картаев. В середине третьего периода он же оформил дубль.
Спустя несколько секунд победную точку поставил Николай Коваленко.
Сухой матч оформил голкипер «железнодорожников» Илья Коновалов.
В турнирной таблице Западной конференции «Локомотив» занимает четвертое место (25 очков), а «Динамо» — десятое (13 очков).
Минское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от череповецкой «Северстали» со счетом 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1).
Уже на 3-й минуте Сергей Костицын открыл счет. Во втором периоде гости сумели отыграться благодаря голу Сергея Лапина.
В овертайме победу череповецкой команде принес гол Руслана Карлина.
«Северсталь» занимает девятое место в Западной конференции (14 очков), а минское «Динамо» — 12-е (11 очков). 0