«Адмирал» потерпел пятое поражение подряд

Во Владивостоке местныйпотерпел поражение во встрече с китайским клубомв рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Куньлунь» праздновал победу на выезде twitter.com/hcredstar 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

К 34-й минуте китайская команда обеспечила себе преимущество в две шайбы: точные броски сумели записать в свой актив Грег Сквайрз и Марк-Андре Граньяни. Подопечные Сергея Светлова восстановили равновесие в счете благодаря заброшенным шайбам Константина Глазачева и Сергея Конькова.

Решающий гол на 59-й минуте забил форвард «Куньлуня» Брэндон Ип.