«Адмирал» потерпел пятое поражение подряд

«Куньлунь» праздновал победу на выезде
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К 34-й минуте китайская команда обеспечила себе преимущество в две шайбы: точные броски сумели записать в свой актив Грег Сквайрз и Марк-Андре Граньяни. Подопечные Сергея Светлова восстановили равновесие в счете благодаря заброшенным шайбам Константина Глазачева и Сергея Конькова.
Решающий гол на 59-й минуте забил форвард «Куньлуня» Брэндон Ип.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Голы: Сквайрз — 2 (Лунд, Лаюнен), 7:27 — 0:1. Граньяни — 2 (Сквайрз, Николлс), 34:02 — 0:2. Глазачев — 3 (Мерескин, Дьяков), 36:15 — 1:2. Коньков — 4 (Черников), 42:30 — 2:2. Йип — 3 (бол., Сан-Пьер, Бек), 58:38 — 2:3Вратари: Красоткин — ЛазушинШтраф: 10 — 18Броски: 29 (5+12+12) — 24 (6+14+4)