«Авангард» продлил победную серию до восьми матчей

нанес поражение рижскомув домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая состоялась в Балашихе, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2).

У победителей по разу отличились Сергей Широков, Кирилл Семенов, Коди Франсон, Илья Михеев и Вилле Покка.

За латышей шайбу забросили Матиас Мюттюнен и Линус Виделль.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — «Динамо» (Рига) — 5:2 (2:0, 2:0, 1:2) Голы: Широков — 8 (Чудинов, Михеев), 0:02 — 1:0. Семенов — 8 (Покка, Пережогин), 12:28 — 2:0. Фрэнсон — 3 (Галимов), 22:22 — 3:0. Михеев — 5 (Мурыгин, Чудинов), 32:19 — 4:0. Мюттюнен — 6 (Дарзиньш, Виделль), 43:34 — 4:1. Виделль — 10 (Дарзиньш, Майоне), 48:45 — 4:2. Покка — 2 (Фисенко, Медведев), 54:52 — 5:2Вратари: Мурыгин — Гудлевскис (59:46)Штраф: 10 — 2Броски: 33 (13+12+8) — 21 (7+6+8)

«Авангард» одержал восьмую победу подряд (26 очков) и сократил отставание от лидирующего на Востоке «Автомобилиста» до двух очков. Рижское «Динамо» идет шестым на Западе (13 очков). 0