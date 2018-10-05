ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Атлетик» — «Реал Сосьедад»Примера. Баскское дерби, «Реал» против «Алавеса»
  • 21:25
    • «Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью
  • 20:24
    • Перед Божовичем поставлена задача вывести «Крылья» в Лигу Европы
  • 20:12
    • Овечкин — самый популярный хоккеист НХЛ
  • 19:51
    • ЦСКА начал сезон в Единой лиге ВТБ с победы
  • 19:38
    • Дубль Кемппайнена помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Слован»
    Все новости спорта

    «Авангард» продлил победную серию до восьми матчей

    КХЛ Авангард Динамо Рига
    «Авангард» нанес поражение рижскому «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча, которая состоялась в Балашихе, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2).

    У победителей по разу отличились Сергей Широков, Кирилл Семенов, Коди Франсон, Илья Михеев и Вилле Покка.

    За латышей шайбу забросили Матиас Мюттюнен и Линус Виделль.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Динамо» (Рига) — 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)
    Голы: Широков — 8 (Чудинов, Михеев), 0:02 — 1:0. Семенов — 8 (Покка, Пережогин), 12:28 — 2:0. Фрэнсон — 3 (Галимов), 22:22 — 3:0. Михеев — 5 (Мурыгин, Чудинов), 32:19 — 4:0. Мюттюнен — 6 (Дарзиньш, Виделль), 43:34 — 4:1. Виделль — 10 (Дарзиньш, Майоне), 48:45 — 4:2. Покка — 2 (Фисенко, Медведев), 54:52 — 5:2Вратари: Мурыгин — Гудлевскис (59:46)Штраф: 10 — 2Броски: 33 (13+12+8) — 21 (7+6+8)

    «Авангард» одержал восьмую победу подряд (26 очков) и сократил отставание от лидирующего на Востоке «Автомобилиста» до двух очков. Рижское «Динамо» идет шестым на Западе (13 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Йокерит» — СКА
  • 1.72
  • Завтра в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как Божович начнет в Самаре?
  • «Крылья Советов» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Йокерит» против СКА. Кто победит в битве лидеров Запада?
  • «Йокерит» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • «Ростов» продолжит набирать очки
  • «Ростов» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Спартак» упустил победу в добавленное время Футбол Не все потеряно. «Спартак» подал признаки жизни в Лиге ЕвропыДомашняя ничья московского «Спартака» в поединке Лиги Европы с «Вильярреалом» (3:3) — в нашем обзоре прессы 10:550
  • 13:56
    • Гендиректор «Анжи»: У игроков есть право не выйти на поле против ЦСКА
  • 13:14
    • Лунев и Паредес вошли в команду недели Лиги Европы
  • 23:35
    • «Тулуза» и «Ницца» обменялись голами
    Евгений Малкин набрал три очка Хоккей НХЛ. 13 шайб «Питтсбурга» и «Вашингтона», результативная игра Малкина и ПанаринаРезультаты матчей второго игрового регулярного чемпионата НХЛ 09:350
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Разборки середняков
  • 4.30
    •
  • 23:27
    • «Торино» на своем поле одолел «Фрозиноне»
  • 23:21
    • «Вердер» одержал победу над «Вольфсбургом»
  • 23:05
    • Нападающий «Уфы» получил сотрясение мозга в матче с «Арсеналом»
    Месси забил пять мячей в двух матчах Лиги чемпионов Футбол «Барселона» и блестящий Месси вернулись к своим корнямРеакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Барселона» Вчера в 20:300
  • 22:55
    • «Локомотив-Кубань» разгромил «Зенит»
  • 22:42
    • «Авангард» продлил победную серию до восьми матчей
  • 21:03
    • Джовинко впервые за три года вызван в сборную Италии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие