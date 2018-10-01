КХЛ. ЦСКА обыграл «Салават Юлаев», «Динамо» уступило «Трактору»

«Салават Юлаев» — ЦСКА 1:2
Уфимский «Салават Юлаев» потерпел домашнее поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским ЦСКА — 1:2.
В составе победителей точные броски на свой счёт записали Грег Скотт и Максим Шалунов.
Антон Бурдасов сумел сократить отставание «Салавата», а за три сотых секунды до конца основного времени уфимцы сумели забить второй гол, но судьи отменили его из-за движения ногой.
Подопечные Игоря Никитина продолжили удачную серию, победа стала шестой подряд.
«Трактор» — «Динамо» М 1:0
Челябинский «Трактор» одержал домашнюю победу над московским «Динамо» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Единственную шайбу забросил нападающий челябинского клуба Александер Бергстрём. Сухую встречу записал в свой актив голкипер Александр Судницин.
Подопечные Владимира Воробьёва завершили выездную серию, потерпев четыре поражения подряд.
Челябинский клуб набрал 11 очков и занимает девятое место на Востоке. У «Динамо» девять очков и десятое место на Западе.