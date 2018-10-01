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    КХЛ. ЦСКА обыграл «Салават Юлаев», «Динамо» уступило «Трактору»

    Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 1 октября

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    ЦСКА — «Салават Юлаев»
    ЦСКА — «Салават Юлаев»
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    В понедельик, 1 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут три матча.
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    «Салават Юлаев» — ЦСКА 1:2

    Уфимский «Салават Юлаев» потерпел домашнее поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским ЦСКА — 1:2.

    В составе победителей точные броски на свой счёт записали Грег Скотт и Максим Шалунов.

    Антон Бурдасов сумел сократить отставание «Салавата», а за три сотых секунды до конца основного времени уфимцы сумели забить второй гол, но судьи отменили его из-за движения ногой.

    Подопечные Игоря Никитина продолжили удачную серию, победа стала шестой подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Скотт — 1 (бол., Григоренко, Капризов), 10:25 — 0:1. Шалунов — 2 (Попов, Толчинский), 13:59 — 0:2. Бурдасов — 9 (бол., Хартикайнен, Умарк), 51:39 — 1:2Вратари: Метсола (58:46 — 59:59) — ЮханссонБроски: 25 (7+8+10) — 24 (10+10+4)Штраф: 4 — 6

    «Трактор» — «Динамо» М 1:0

    Челябинский «Трактор» одержал домашнюю победу над московским «Динамо» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Единственную шайбу забросил нападающий челябинского клуба Александер Бергстрём. Сухую встречу записал в свой актив голкипер Александр Судницин.

    Подопечные Владимира Воробьёва завершили выездную серию, потерпев четыре поражения подряд.

    Челябинский клуб набрал 11 очков и занимает девятое место на Востоке. У «Динамо» девять очков и десятое место на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
    Гол: Бергстрем — 2 (бол., Стоа, Полыгалов), 48:58 — 1:0Вратари: Судницин — Бочаров (58:32)Броски: 19 (4+10+5) — 30 (7+9+14)Штраф: 8 — 6

    «Йокерит» — ХК «Сочи»

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