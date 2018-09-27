«Сочи» одолел «Динамо» в Риге

В составе победителей отличились Кирилл Капустин, Никита Точицкий, Никита Щитов и Дамир Рахимуллин.
За рижан шайбу забросил Линус Виделль.
Подопечные Сергея Зубова прервали неудачную серию из четырёх поражений. Стоит отметить, что «Сочи» никогда не проигрывал в Риге.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Сочи» (Сочи) — 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)
Голы: Капустин — 2, 2:09 — 0:1. Точицкий — 2 (Овитю), 10:58 — 0:2. Виделль — 9 (бол., Майоне, Дарзиньш), 55:31 — 1:2. Щитов — 2 (бол., Росен, Йокипакка), 56:26 — 1:3. Рахимуллин — 1 (Будкин), 58:14 — 1:4Вратари: Гудлевскис (Билялов, 10:58, 54:59 — 55:31Гудлевскис, 57:23, Билялов, 58:14) — БарулинБроски: 16 (6+3+7) — 30 (8+8+14)Штраф: 10 — 6