«Автомобилист» одержал 11-ю победу подряд

В составе победителей оформил Найджел Доус, еще по шайбе забросили Иван Вишневский и Стефан Да Коста.
Подопечные Андрея Мартемьянова выиграли 11-й матч подряд со старта чемпионата, у череповчан пять поражений в шести играх.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Северсталь» (Череповец) — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Голы: Вишневский — 1 (Доус, Голышев), 22:25 — 1:0. Доус — 2 (бол., Паре, Да Коста), 38:50 — 2:0. Да Коста — 6 (Доус, Василевский), 40:30 — 3:0. Доус — 3 (бол., Голышев, Да Коста), 45:48 — 4:0Вратари: Коварж — Фурх (Магарилов, 45:48)Броски: 30 (11+11+8) — 26 (13+6+7)Штраф: 8 — 8