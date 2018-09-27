«Автомобилист» одержал 11-ю победу подряд

Екатеринбургскийодержал уверенную победу над череповецкой(4:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей оформил Найджел Доус, еще по шайбе забросили Иван Вишневский и Стефан Да Коста.

Подопечные Андрея Мартемьянова выиграли 11-й матч подряд со старта чемпионата, у череповчан пять поражений в шести играх.