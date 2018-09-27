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    «Автомобилист» одержал 11-ю победу подряд

    КХЛ Автомобилист Северсталь
    Екатеринбургский «Автомобилист» одержал уверенную победу над череповецкой «Северсталью» (4:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    В составе победителей оформил Найджел Доус, еще по шайбе забросили Иван Вишневский и Стефан Да Коста.

    Подопечные Андрея Мартемьянова выиграли 11-й матч подряд со старта чемпионата, у череповчан пять поражений в шести играх.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Северсталь» (Череповец) — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
    Голы: Вишневский — 1 (Доус, Голышев), 22:25 — 1:0. Доус — 2 (бол., Паре, Да Коста), 38:50 — 2:0. Да Коста — 6 (Доус, Василевский), 40:30 — 3:0. Доус — 3 (бол., Голышев, Да Коста), 45:48 — 4:0Вратари: Коварж — Фурх (Магарилов, 45:48)Броски: 30 (11+11+8) — 26 (13+6+7)Штраф: 8 — 8
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