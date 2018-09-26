«Ак Барс» потерпел домашнее поражение от «Куньлуня»

Казанскийпотерпел домашнее поражение от(3:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей дубль оформил Тейлор Бек, еще по шайбе забросили Виктор Бартли и Вали-Матти Савинайнен.

Ворота гостей поразили Рафаэль Батыршин, Роб Клинкхаммер и Артём Лукоянов.

«Куньлунь Ред Стар» набрал девять очков после десяти матчей, у казанцев 14 баллов после одиннадцати встреч.