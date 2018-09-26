«Ак Барс» потерпел домашнее поражение от «Куньлуня»

«Куньлунь»
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В составе победителей дубль оформил Тейлор Бек, еще по шайбе забросили Виктор Бартли и Вали-Матти Савинайнен.
Ворота гостей поразили Рафаэль Батыршин, Роб Клинкхаммер и Артём Лукоянов.
«Куньлунь Ред Стар» набрал девять очков после десяти матчей, у казанцев 14 баллов после одиннадцати встреч.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)
Голы: Бек — 3 (Латта), 15:05 — 0:1. Бек — 4 (бол., Савинайнен, Граньяни), 21:09 — 0:2. Батыршин — 2 (Ландер), 30:59 — 1:2. Клинкхаммер — 3 (Постма), 31:25 — 2:2. Лукоянов — 2 (Батыршин, Потапов), 31:40 — 3:2. Бартли — 3 (Лаюнен, Палола), 35:59 — 3:3. Савинайнен — 3 (мен., Витасек), 58:45 — 3:4Вратари: Подъяпольский (Шарыченков, 40:00, 58:55) — НалимовБроски: 40 (8+20+12) — 20 (11+6+3)Штраф: 8 — 12