ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюМоуринью забыл о «Дерби» в запале противостояния с Погба
  • 21:49
    • СКА разгромил «Сибирь»
  • 20:25
    • Гол Зе Луиша вывел «Спартак» в 1/8 финала Кубка России
  • 19:56
    • Гол Кокорина помог «Зениту» разгромить «Волгарь»
  • 19:47
    • Ветераны биатлона написали письмо с обвинениями против Тихонова
  • 17:58
    • «Черноморец» и «Спартак» объявили стартовые составы команд
    Все новости спорта

    «Ак Барс» потерпел домашнее поражение от «Куньлуня»

    КХЛ Ак Барс Куньлунь Ред Стар
    Казанский «Ак Барс» потерпел домашнее поражение от «Куньлунь Ред Стар» (3:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Куньлунь»
    «Куньлунь»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе победителей дубль оформил Тейлор Бек, еще по шайбе забросили Виктор Бартли и Вали-Матти Савинайнен.

    Ворота гостей поразили Рафаэль Батыршин, Роб Клинкхаммер и Артём Лукоянов.

    «Куньлунь Ред Стар» набрал девять очков после десяти матчей, у казанцев 14 баллов после одиннадцати встреч.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)
    Голы: Бек — 3 (Латта), 15:05 — 0:1. Бек — 4 (бол., Савинайнен, Граньяни), 21:09 — 0:2. Батыршин — 2 (Ландер), 30:59 — 1:2. Клинкхаммер — 3 (Постма), 31:25 — 2:2. Лукоянов — 2 (Батыршин, Потапов), 31:40 — 3:2. Бартли — 3 (Лаюнен, Палола), 35:59 — 3:3. Савинайнен — 3 (мен., Витасек), 58:45 — 3:4Вратари: Подъяпольский (Шарыченков, 40:00, 58:55) — НалимовБроски: 40 (8+20+12) — 20 (11+6+3)Штраф: 8 — 12
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Металлург» — «Динамо Москва»
  • 1.77
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Судьба Семина решится в Калининграде
  • «Балтика» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Удержит ли «Барселона» шаткое лидерство?
  • «Леганес» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • На «Энфилде» будет пристрелка
  • «Ливерпуль» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Лука Модрич Футбол Модрич сместил с трона Месси и Роналду. Хорват — лучший футболист мира 2018 годаМеждународная федерация футбола подвела итоги прошедшего сезона Вчера в 15:080
  • 17:43
    • Бывший хоккеист «Локомотива» и «Сибири» подозревается в торговле наркотиками
  • 14:53
    • «Ахмат» по пенальти обыграл «СКА-Хабаровск»
  • 13:17
    • Представитель Рыболовлева опроверг информацию о продаже «Монако»
    Жозе Моуринью Футбол Реальность «Челси», характер «Тоттенхэма» и его отсутствие у МоуриньюГлавные итоги шестого тура английской Премьер-лиги Вчера в 13:210
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Адский вояж «Челси» и праздник в Астрахани
  • 3.97
    •
  • 21:45
    • «Нефтехимик» обыграл «Амур»
  • 21:30
    • «Торпедо» одержало победу над «Адмиралом»
  • 21:20
    • «Ак Барс» потерпел домашнее поражение от «Куньлуня»
    «Краснодар» — «Крылья Советов» Футбол Дубль Ари едва не отправил Тихонова в отставкуРеакция СМИ на второе подряд разгромное поражение самарского клуба Вчера в 01:550
  • 13:03
    • Тульский «Арсенал» обыграл «Сахалин» и вышел в 1/8 финала Кубка
  • 10:46
    • Павлюченкова обыграла Квитову в Ухане
  • 21:17
    • Каррера: Если нет концентрации, всё даётся сложно
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие