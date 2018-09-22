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    «Северсталь» одержала минимальную победу над «Витязем»

    КХЛ Северсталь Витязь
    Череповецкая «Северсталь» обыграла «Витязь» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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    В составе победителей шайбы на счету Максима Рыбина и Картера Эштона. Единственный гол гостей записал на свой счет Артём Швец-Роговой.

    «Северсталь» набрала девять очков после 10 матчей, на счету команды Валерия Белова восемь очков после десяти игр.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
    Голы: Рыбин — 1 (Трубачев, Кудако), 6:02 — 1:0. Эштон — 3 (Бойчак), 19:10 — 2:0. Швец-Роговой — 3, 23:42 — 2:1Вратари: Фурх — Ортио (59:00)Броски: 33 (14+9+10) — 33 (11+13+9)Штраф: 4 — 2
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