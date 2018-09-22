«Северсталь» одержала минимальную победу над «Витязем»

Череповецкаяобыграла(2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбы на счету Максима Рыбина и Картера Эштона. Единственный гол гостей записал на свой счет Артём Швец-Роговой.

«Северсталь» набрала девять очков после 10 матчей, на счету команды Валерия Белова восемь очков после десяти игр.