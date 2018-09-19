«Автомобилист» одержал восьмую победу подряд

«Автомобилист»
LiveSport.Ru
В составе победителей голы на счету Егора Миловзорова, Франсиса Паре, Дэна Секстона, Ильи Крикунова и Стефана Да Косты.
Единсвенную шайбу «Сочи» забросил Йоанн Овитю.
«Автомобилист» одержал восьмую победу кряду, команда продолжает лидировать на Востоке. Коллектив Сергея Зубова набрал семь очков после восьми встреч.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:5 (0:0, 1:1, 0:4)
Голы: Овитю — 1 (бол., Полунин), 27:05 — 1:0. Миловзоров — 1 (Гуркин), 36:09 — 1:1. Паре — 2 (бол., Доус, Трямкин), 40:32 — 1:2. Секстон — 6 (Бодров), 41:03 — 1:3. Крикунов — 2 (Кучерявенко), 52:49 — 1:4. Да Коста — 4 (бол., Паре, Доус), 53:41 — 1:5Вратари: Шикин — СохатскийНереализованный буллит: Коллинс (Сочи), 39:36 (Вратарь)Штраф: 8 — 14Броски: 23 (4+14+5) — 23 (6+9+8)