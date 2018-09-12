«Барыс» в овертайме уступил «Нефтехимику»

«Нефтехимик»
«Нефтехимик»
В составе победителей отличились Микаэль Руохомаа, Алексей Михнов, Павел Куликов, Йоонас Няттинен и Адам Полашек.
За «Барыс» дубль оформил Роман Старченко, еще по шайбе забросили Даррен Диц и Кертис Вальк.
«Барыс» потерпел третье поражение в четырёх матчах, коллектив Андрея Назарова одержал вторую победу в пяти встречах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:5 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 0:1)
Голы: Дитц — 3 (Петерссон), 1:03 — 1:0. Руохомаа — 1 (бол., Сергеев, Ежов), 7:07 — 1:1. Старченко — 4 (бол., Дитц, Петерссон), 17:19 — 2:1. Михнов — 1 (бол., Порядин, Брынцев), 21:39 — 2:2. Валк — 1 (бол., Боченски), 32:05 — 3:2. Старченко — 5 (Петерссон, Маклюков), 34:39 — 4:2. Куликов — 1 (бол., Михнов, Шарипзянов), 41:59 — 4:3. Няттинен — 2 (Огурцов), 58:58 — 4:4. Полашек — 1 (бол., Пуустинен, Руохомаа), 61:41 — 4:5Вратари: Карлссон — ЕжовБроски: 30 (6+8+16+0) — 41 (12+19+8+2)Штраф: 18 — 20