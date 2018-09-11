Московское «Динамо» на выезде уступило рижскому

Рижское «Динамо»
LiveSport.Ru
В составе победителей отличились Матиас Мюттюнен, Мэтью Майоне, Дмитрий Шуленин и Линус Виделль.
За москвичей голы на свой счет записали Даниил Тарасов и Илья Никулин.
Подопечные Владимира Воробьёва проиграли четыре матча в сезоне из пяти.
Рижане с семью очками занимают третье место на Западе. У москвичей три очка и десятое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Динамо» (Москва) — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Голы: Вратари: Гудлевскис — Еременко (58:54)Броски: 31 (10+14+7) — 26 (7+8+11)Штраф: 8 — 6