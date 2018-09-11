Московское «Динамо» на выезде уступило рижскому

Рижскоеодержало домашнюю победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с одноклубниками из Москвы — 4:2.

В составе победителей отличились Матиас Мюттюнен, Мэтью Майоне, Дмитрий Шуленин и Линус Виделль.

За москвичей голы на свой счет записали Даниил Тарасов и Илья Никулин.

Подопечные Владимира Воробьёва проиграли четыре матча в сезоне из пяти.

Рижане с семью очками занимают третье место на Западе. У москвичей три очка и десятое место.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Рига) — «Динамо» (Москва) — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) Голы: Вратари: Гудлевскис — Еременко (58:54)Броски: 31 (10+14+7) — 26 (7+8+11)Штраф: 8 — 6