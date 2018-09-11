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    Московское «Динамо» на выезде уступило рижскому

    КХЛ Динамо Рига Динамо
    Рижское «Динамо» одержало домашнюю победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с одноклубниками из Москвы — 4:2.

    Рижское «Динамо»
    Рижское «Динамо»
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    В составе победителей отличились Матиас Мюттюнен, Мэтью Майоне, Дмитрий Шуленин и Линус Виделль.

    За москвичей голы на свой счет записали Даниил Тарасов и Илья Никулин.

    Подопечные Владимира Воробьёва проиграли четыре матча в сезоне из пяти.

    Рижане с семью очками занимают третье место на Западе. У москвичей три очка и десятое место.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Динамо» (Москва) — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
    Голы: Вратари: Гудлевскис — Еременко (58:54)Броски: 31 (10+14+7) — 26 (7+8+11)Штраф: 8 — 6
    Тарасов — 2 (бол., Кагарлицкий, Шипачев), 0:54 — 0:1. Мюттюнен — 2 (Макмиллан, Кларк), 13:09 — 1:1. Майоне — 1 (Дзанетти, Джериньш), 32:43 — 2:1. Джериньш — 1 (Шуленин, Дзиеркалс), 38:49 — 3:1. Никулин — 2 (бол., Афиногенов), 41:39 — 3:2. Виделль — 4 (бол., Редлихс, Дарзиньш), 44:48 — 4:2 0
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