ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    КХЛ. «Авангард» обыграл «Нефтехимик», СКА справился с «Сочи»

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 10 сентября

    КХЛ Авангард Йокерит СКА Сочи Динамо Минск Нефтехимик Витязь Спартак
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаТрансферный дайджест. 4-10 сентября Фрагмент матчаСборная России в очередной раз влюбила в себя фанатов Испания выиграла в дебютном матче Луиса ЭнрикеНовый стиль Испании спустил Англию с небес на землю
  • 20:51
    • Дубль Ионова помог сборной России разгромить Чехию
  • 23:57
    • Турция вырвала победу у Швеции в матче Лиги наций
  • 23:41
    • Гол Силвы принес Португалии победу над Италией
  • 21:51
    • СКА уверенно обыграл «Сочи» в Петербурге
  • 21:23
    • «Авангард» одержал победу над «Нефтехимиком»
  • 17:04
    • WADA подтвердило факт расследования дела Черышева
  • 17:37
    • Зять Федуна покинул пост технического директора «Спартака»
    Все новости спорта
    СКА
    СКА
  • 18 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!
    В понедельник, 10 сентября, в Континентальной хоккейной лиге пройдут четыре матча регулярного чемпионата.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Авангард» — «Нефтехимик» 4:2

    Омский «Авангард» одержал домашнюю победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Дублем в составе победителей отметился Кирилл Семенов, еще по шайбе забросили Вилле Пока и Сергей Широков.

    За «Нефтехимик» отличились Павел Порядин и Юусо Пуустинен.

    Это был первый домашний матч «ястребов» на арене в Балашихе, которая в сезоне-2018/19 будет домом «Авангарда». Победа стала для клуба четвёртой подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
    Голы: Семенов — 1, 21:13 — 1:0. Порядин — 1 (Полашек, Сергеев), 27:28 — 1:1. Покка — 1 (мен., Деарне, Михеев), 30:10 — 2:1. Пуустинен — 2 (Руохомаа), 39:05 — 2:2. Семенов — 2 (Бондарев, Покка), 48:25 — 3:2. Широков — 4 (Михеев), 51:53 — 4:2Вратари: Бобков — Ежов (59:37)Броски: 34 (12+9+13) — 19 (5+9+5)Штраф: 10 — 6

    «Витязь» — «Спартак» 2:3

    Подмосковный «Витязь» потерпел домашнее поражение от «Спартака» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей отличились Александр Хохлачёв, Александр Осипов и Никита Филатов.

    Голы «Витязя» на счету Марека Гривика и Миро Аалтонена.

    Для гостей это третья победа в четвертой игре нового сезона, у хозяев две победы при двух поражений.​

    КХЛ Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Спартак» (Москва) — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
    Голы: Хохлачев — 2 (бол.), 16:45 — 0:1. Осипов — 1 (Дыбленко, Хохлачев), 20:50 — 0:2. Гривик — 3 (Аалтонен), 37:29 — 1:2. Аалтонен — 2 (бол., Мозик, Гривик), 50:51 — 2:2. Филатов — 1 (Даугавиньш, Ганзл), 59:14 — 2:3Вратари: Ортио (59:28) — ГудачекШтраф: 14 — 16Броски: 35 (8+15+12) — 29 (13+8+8)

    СКА — ХК «Сочи» 3:1

    Питерский СКА одержал домашнюю победу над ХК «Сочи» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе армейцев отличились Илья Каблуков, Николай Прохоркин и Никита Гусев.

    Единственную шайбу сочинцев забросил Никита Щитов.

    «Армейцы» проиграли предыдущие два матча в чемпионате-2018/19.

    КХЛ Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
    Голы: Каблуков — 2 (Кузьменко, В. Тихонов), 19:12 — 1:0. Прохоркин — 3 (бол., Токранов), 27:55 — 2:0. Гусев — 3 (Гавриков, Дацюк), 39:09 — 3:0. Щитов — 1 (Архипов), 45:26 — 3:1.Вратари: Шестеркин — Шикин (59:24).Броски: 34 (10+16+8) — 22 (5+7+10).Штраф: 2 — 6.

    «Динамо» Мн — «Йокерит» 1:4

    Минское «Динамо» потерпело домашнее поражение от финского «Йокерита» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей отличились Джефф Плэтт, Алекс Грант, Ессе Йоэнсуу и Марко Анттила.

    Минское «Динамо» отыграло один гол усилиями Кристиана Хенкеля.

    Подопечные Горди Дуайера потерпели четвёртое подряд поражение со старта чемпионата. У подопечных Лаури Марьямяки четыре победы.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
    Голы: Плэтт — 2 (бол., Леписто), 16:54 — 0:1. Грант — 1 (бол., О`Нилл, Мозес), 32:38 — 0:2. Йоэнсуу — 2, 43:37 — 0:3. Хенкель — 2 (Китаров, Ковыршин), 44:27 — 1:3. Анттила — 1 (п.в., Лев, Калныньш), 59:25 — 1:4Вратари: Энрот (59:08 — 59:25) — КалныньшБроски: 28 (5+13+10) — 24 (8+7+9)Штраф: 8 — 10
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Трактор» — «Металлург»
  • 2.07
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Андреас Гранквист
  • Топ-5 летних потерь РПЛ
    • 01:31 05/09/2018     Этьен Капу
  • Они идут без потерь. Десять клубов Европы со 100-процентным показателем
    • 19:12 09/09/2018     Гжегош Крыховяк и Бенедикт Хеведес
  • Топ-5 летних приобретений РПЛ
    • 01:46 06/09/2018
    Тоже интересно
    СКА Хоккей КХЛ. «Авангард» обыграл «Нефтехимик», СКА справился с «Сочи»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 10 сентября Вчера в 22:430
  • 17:19
    • УЕФА ведет переговоры о проведении финала Лиги чемпионов в США
  • 15:49
    • Глушаков тренировался по индивидуальной программе
  • 15:39
    • Названы претенденты на попадание в символическую сборную года
    Новак Джокович Теннис Ренессанс Джоковича. Серб завоевал 14-й титул на ТБШСМИ подвели итоги финального матча US Open в мужском одиночном разряде Вчера в 15:250
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Ждем победы на «Ростов Арене»
  • 3.92
    •
  • 22:24
    • Минское «Динамо» уступило «Йокериту»
  • 22:11
    • «Спартак» вырвал победу у «Витязя»
  • 20:58
    • Кришито — в старте сборной Италии на матч с Португалией
    Жиру обогнал Зидана по голам за сборную Футбол Франция наслаждается победами, Нидерланды ищут себяРеакция прессы на матч Франция — Нидерланды Вчера в 19:250
  • 13:42
    • Полузащитник сборной Англии получил травму
  • 13:26
    • Президент «Реала» видит в Надале своего преемника
  • 18:27
    • РФС «абсолютно уверен» в отсутствии у Черышева проблем с допингом
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие