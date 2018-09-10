КХЛ. «Авангард» обыграл «Нефтехимик», СКА справился с «Сочи»

Бонус на первый депозит

В понедельник, 10 сентября, в Континентальной хоккейной лиге пройдут четыре матча регулярного чемпионата.

«Авангард» — «Нефтехимик» 4:2

Омский «Авангард» одержал домашнюю победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дублем в составе победителей отметился Кирилл Семенов, еще по шайбе забросили Вилле Пока и Сергей Широков.

За «Нефтехимик» отличились Павел Порядин и Юусо Пуустинен.

Это был первый домашний матч «ястребов» на арене в Балашихе, которая в сезоне-2018/19 будет домом «Авангарда». Победа стала для клуба четвёртой подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) Голы: Семенов — 1, 21:13 — 1:0. Порядин — 1 (Полашек, Сергеев), 27:28 — 1:1. Покка — 1 (мен., Деарне, Михеев), 30:10 — 2:1. Пуустинен — 2 (Руохомаа), 39:05 — 2:2. Семенов — 2 (Бондарев, Покка), 48:25 — 3:2. Широков — 4 (Михеев), 51:53 — 4:2Вратари: Бобков — Ежов (59:37)Броски: 34 (12+9+13) — 19 (5+9+5)Штраф: 10 — 6

«Витязь» — «Спартак» 2:3

Подмосковный «Витязь» потерпел домашнее поражение от «Спартака» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Александр Хохлачёв, Александр Осипов и Никита Филатов.

Голы «Витязя» на счету Марека Гривика и Миро Аалтонена.

Для гостей это третья победа в четвертой игре нового сезона, у хозяев две победы при двух поражений.​

КХЛ Регулярный чемпионат «Витязь» (Подольск) — «Спартак» (Москва) — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) Голы: Хохлачев — 2 (бол.), 16:45 — 0:1. Осипов — 1 (Дыбленко, Хохлачев), 20:50 — 0:2. Гривик — 3 (Аалтонен), 37:29 — 1:2. Аалтонен — 2 (бол., Мозик, Гривик), 50:51 — 2:2. Филатов — 1 (Даугавиньш, Ганзл), 59:14 — 2:3Вратари: Ортио (59:28) — ГудачекШтраф: 14 — 16Броски: 35 (8+15+12) — 29 (13+8+8)

СКА — ХК «Сочи» 3:1

Питерский СКА одержал домашнюю победу над ХК «Сочи» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе армейцев отличились Илья Каблуков, Николай Прохоркин и Никита Гусев.

Единственную шайбу сочинцев забросил Никита Щитов.

«Армейцы» проиграли предыдущие два матча в чемпионате-2018/19.

КХЛ Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) Голы: Каблуков — 2 (Кузьменко, В. Тихонов), 19:12 — 1:0. Прохоркин — 3 (бол., Токранов), 27:55 — 2:0. Гусев — 3 (Гавриков, Дацюк), 39:09 — 3:0. Щитов — 1 (Архипов), 45:26 — 3:1.Вратари: Шестеркин — Шикин (59:24).Броски: 34 (10+16+8) — 22 (5+7+10).Штраф: 2 — 6.

«Динамо» Мн — «Йокерит» 1:4

Минское «Динамо» потерпело домашнее поражение от финского «Йокерита» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Джефф Плэтт, Алекс Грант, Ессе Йоэнсуу и Марко Анттила.

Минское «Динамо» отыграло один гол усилиями Кристиана Хенкеля.

Подопечные Горди Дуайера потерпели четвёртое подряд поражение со старта чемпионата. У подопечных Лаури Марьямяки четыре победы.