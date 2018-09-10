Минское «Динамо» уступило «Йокериту»

Минское «Динамо»
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В составе победителей отличились Джефф Плэтт, Алекс Грант, Ессе Йоэнсуу и Марко Анттила.
Минское «Динамо» отыграло один гол усилиями Кристиана Хенкеля.
Подопечные Горди Дуайера потерпели четвёртое подряд поражение со старта чемпионата. У подопечных Лаури Марьямяки четыре победы.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Плэтт — 2 (бол., Леписто), 16:54 — 0:1. Грант — 1 (бол., О`Нилл, Мозес), 32:38 — 0:2. Йоэнсуу — 2, 43:37 — 0:3. Хенкель — 2 (Китаров, Ковыршин), 44:27 — 1:3. Анттила — 1 (п.в., Лев, Калныньш), 59:25 — 1:4Вратари: Энрот (59:08 — 59:25) — КалныньшБроски: 28 (5+13+10) — 24 (8+7+9)Штраф: 8 — 10