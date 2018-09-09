КХЛ. «Магнитка» одолела «Куньлунь», «Торпедо» дожало «Барыс»

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В воскресенье, 9 сентября, в Континентальной хоккейной лиге пройдут пять матчей регулярного чемпионата.

«Автомобилист» — «Адмирал» 2:1

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Адмирал» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Счёт в середине первого периода открыли гости — отличился Василий Стрельцов.

В заключительном игровом отрезке Найджел Доус сравнял счет, а Анатолий Голышев принес хозяевам победу.

Клуб из Екатеринбурга одержал четвёртую победу в четырёх стартовых матчах сезона, дальневосточная команда потерпела третье поражение кряду.

11 сентября «Автомобилист» встретится на выезде с новосибирской «Сибирью», подопечные Сергея Светлова сыграют в гостях с «Амуром» (12 сентября).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) Голы: В. Стрельцов — 3 (А. Стрельцов, Мищенко), 9:06 — 0:1. Доус — 1 (Секстон), 52:02 — 1:1. Голышев — 3 (Крикунов, Мамкин), 53:49 — 2:1Вратари: Коварж — Красоткин (59:27)Броски: 38 (12+13+13) — 16 (8+5+3)Штраф: 0 — 8

«Металлург» Мг — «Куньлунь Ред Стар» 3:1

Магнитогорский «Металлург» одержал домашнюю победу над клубом «Куньлунь Ред Стар» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей отличились Деннис Расмуссен, Сергей Мозякин и Войтек Вольски.

Единственная шайба китайского клуба на счету Грега Сквайрза.

«Магнитка» одержала вторую победу в четырёх матчах, клуб Юсси Таполы потерпел третье поражение.

11 сентября клуб из Магнитогорска сыграет на выезде с «Трактором», «Куньлунь» примет рижское «Динамо» (16 сентября).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:1 (3:0, 0:1, 0:0) Голы: Расмуссен — 1 (Вольски), 1:53 — 1:0. Мозякин — 2 (бол., Антипин), 5:06 — 2:0. Вольски — 1 (Расмуссен, Антипин), 11:32 — 3:0. Сквайрз — 1 (Тичар, Кундратек), 30:04 — 3:1Вратари: Кошечкин — Налимов (52:46 — 53:34, 57:20)Броски: 40 (18+10+12) — 24 (8+7+9)Штраф: 8 — 12

«Динамо» Р — «Северсталь» 2:3 ОТ

Рижское «Динамо» потерпело домашнее поражение от череповецкой «Северстали» (2:3 ОТ) в игре регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Артур Кулда, Зак Бойчак и Иван Захарчук.

За рижан шайбы забросили Кевин Кларк и Линус Виделль.

«Северсталь» одержала вторую победу в четырёх стартовых матчах нового сезона, подопечные Гиртса Анкипанса провели такое же количество встреч и также смогли одержать две победы.

11 сентября рижане примут на своём льду московских одноклубников, в этот же день череповецкая команда сыграет на выезде со «Слованом».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Рига) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1) Голы: Кулда — 1 (бол., Странски), 24:26 — 0:1. Бойчак — 1 (Куляш, Эштон), 26:08 — 0:2. Кларк — 1 (Редлихс, Дзанетти), 26:39 — 1:2. Виделль — 3 (бол., Дарзиньш, Майоне), 44:01 — 2:2. Захарчук — 3, 62:17 — 2:3Вратари: Гудлевскис — ФурхБроски: 30 (8+10+11+1) — 34 (7+18+7+2)Штраф: 12 — 53

«Торпедо» — «Барыс» 6:5 ОТ

Нижегородское «Торпедо» обыграло астанинский «Барыс» (6:5 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей отличились Даниил Ильин, Дамир Жафяров, Владимир Галузин, Энди Мили и Эндрю Кэлоф, на счету которого две шайбы.

За гостей дубль оформил Роман Старченко, еще по шайбе забросили Алихан Асетов, Брэндон Боченски и Патрис Кормье.

«Торпедо» одержало четвёртую победу кряду в регулярном чемпионате, «Барыс» проиграл второй матч из трёх.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Барыс» (Астана) — 6:5 ОТ (0:2, 2:1, 3:2, 1:0) Голы: Старченко — 2 (бол.), 16:41 — 0:1. Асетов — 2 (Шевченко), 17:29 — 0:2. Боченски — 1 (Семенов), 20:48 — 0:3. Ильин — 1, 30:37 — 1:3. Жафяров — 1 (бол., Макаренко), 36:16 — 2:3. Старченко — 3 (бол.), 43:28 — 2:4. Кейлоф — 2, 44:14 — 3:4. Кормье — 2 (Дитц, Петерссон), 46:25 — 3:5. Галузин — 3 (бол., Паршин), 51:53 — 4:5. Миле — 1 (Хольм, Шенфельд), 52:32 — 5:5. Кейлоф — 3 (бол., Миле, Саболич), 63:16 — 6:5Вратари: Костин (Тихомиров, 20:48) — КарлссонБроски: 38 (5+12+17+4) — 26 (8+13+4+1)Штраф: 12 — 14

«Слован» — «Локомотив»