КХЛ. «Магнитка» одолела «Куньлунь», «Торпедо» дожало «Барыс»

«Автомобилист» — «Адмирал» 2:1
Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Адмирал» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Счёт в середине первого периода открыли гости — отличился Василий Стрельцов.
В заключительном игровом отрезке Найджел Доус сравнял счет, а Анатолий Голышев принес хозяевам победу.
Клуб из Екатеринбурга одержал четвёртую победу в четырёх стартовых матчах сезона, дальневосточная команда потерпела третье поражение кряду.
11 сентября «Автомобилист» встретится на выезде с новосибирской «Сибирью», подопечные Сергея Светлова сыграют в гостях с «Амуром» (12 сентября).
«Металлург» Мг — «Куньлунь Ред Стар» 3:1
Магнитогорский «Металлург» одержал домашнюю победу над клубом «Куньлунь Ред Стар» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
В составе победителей отличились Деннис Расмуссен, Сергей Мозякин и Войтек Вольски.
Единственная шайба китайского клуба на счету Грега Сквайрза.
«Магнитка» одержала вторую победу в четырёх матчах, клуб Юсси Таполы потерпел третье поражение.
11 сентября клуб из Магнитогорска сыграет на выезде с «Трактором», «Куньлунь» примет рижское «Динамо» (16 сентября).
«Динамо» Р — «Северсталь» 2:3 ОТ
Рижское «Динамо» потерпело домашнее поражение от череповецкой «Северстали» (2:3 ОТ) в игре регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Артур Кулда, Зак Бойчак и Иван Захарчук.
За рижан шайбы забросили Кевин Кларк и Линус Виделль.
«Северсталь» одержала вторую победу в четырёх стартовых матчах нового сезона, подопечные Гиртса Анкипанса провели такое же количество встреч и также смогли одержать две победы.
11 сентября рижане примут на своём льду московских одноклубников, в этот же день череповецкая команда сыграет на выезде со «Слованом».
«Торпедо» — «Барыс» 6:5 ОТ
Нижегородское «Торпедо» обыграло астанинский «Барыс» (6:5 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
В составе победителей отличились Даниил Ильин, Дамир Жафяров, Владимир Галузин, Энди Мили и Эндрю Кэлоф, на счету которого две шайбы.
За гостей дубль оформил Роман Старченко, еще по шайбе забросили Алихан Асетов, Брэндон Боченски и Патрис Кормье.
«Торпедо» одержало четвёртую победу кряду в регулярном чемпионате, «Барыс» проиграл второй матч из трёх.