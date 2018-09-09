«Северсталь» в овертайме победила рижское «Динамо»

Рижскоепотерпело домашнее поражение от череповецкой(2:3 ОТ) в игре регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Артур Кулда, Зак Бойчак и Иван Захарчук.

За рижан шайбы забросили Кевин Кларк и Линус Виделль.

«Северсталь» одержала вторую победу в четырёх стартовых матчах нового сезона, подопечные Гиртса Анкипанса провели такое же количество встреч и также смогли одержать две победы.

11 сентября рижане примут на своём льду московских одноклубников, в этот же день череповецкая команда сыграет на выезде со «Слованом».