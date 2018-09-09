«Северсталь» в овертайме победила рижское «Динамо»

«Северсталь»
«Северсталь»
В составе победителей отличились Артур Кулда, Зак Бойчак и Иван Захарчук.
За рижан шайбы забросили Кевин Кларк и Линус Виделль.
«Северсталь» одержала вторую победу в четырёх стартовых матчах нового сезона, подопечные Гиртса Анкипанса провели такое же количество встреч и также смогли одержать две победы.
11 сентября рижане примут на своём льду московских одноклубников, в этот же день череповецкая команда сыграет на выезде со «Слованом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)
Голы: Кулда — 1 (бол., Странски), 24:26 — 0:1. Бойчак — 1 (Куляш, Эштон), 26:08 — 0:2. Кларк — 1 (Редлихс, Дзанетти), 26:39 — 1:2. Виделль — 3 (бол., Дарзиньш, Майоне), 44:01 — 2:2. Захарчук — 3, 62:17 — 2:3Вратари: Гудлевскис — ФурхБроски: 30 (8+10+11+1) — 34 (7+18+7+2)Штраф: 12 — 53