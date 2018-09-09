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    «Северсталь» в овертайме победила рижское «Динамо»

    КХЛ Динамо Рига Северсталь
    Рижское «Динамо» потерпело домашнее поражение от череповецкой «Северстали» (2:3 ОТ) в игре регулярного чемпионата КХЛ.

    «Северсталь»
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    В составе победителей отличились Артур Кулда, Зак Бойчак и Иван Захарчук.

    За рижан шайбы забросили Кевин Кларк и Линус Виделль.

    «Северсталь» одержала вторую победу в четырёх стартовых матчах нового сезона, подопечные Гиртса Анкипанса провели такое же количество встреч и также смогли одержать две победы.

    11 сентября рижане примут на своём льду московских одноклубников, в этот же день череповецкая команда сыграет на выезде со «Слованом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)
    Голы: Кулда — 1 (бол., Странски), 24:26 — 0:1. Бойчак — 1 (Куляш, Эштон), 26:08 — 0:2. Кларк — 1 (Редлихс, Дзанетти), 26:39 — 1:2. Виделль — 3 (бол., Дарзиньш, Майоне), 44:01 — 2:2. Захарчук — 3, 62:17 — 2:3Вратари: Гудлевскис — ФурхБроски: 30 (8+10+11+1) — 34 (7+18+7+2)Штраф: 12 — 53
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