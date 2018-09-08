ЦСКА победил московское «Динамо»

Хоккеисты ЦСКА
ХК ЦСКА
Встреча, которая прошла в ДС «Мегаспорт», завершилась со счетом 3:1 (3:0, 0:0, 0:1) в пользу гостей.
Команда Игоря Никитина в первом периоде трижды реализовала численное преимущество усилиями Сергея Толчинского, Александра Попова и Антона Слепышева.
Динамовцы сумели сократить отставание за несколько секунд до финальной сирены — Микс Индрашис реализовал большинство.
ЦСКА одержал третью победу в четырех проведенных матчах, а «бело-голубые» потерпели третье поражение при одной победе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — ЦСКА — 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)
Голы: Толчинский — 1 (бол., Шалунов, Хансен), 2:16 — 0:1. Попов — 1 (бол., Скотт, Григоренко), 7:31 — 0:2. Слепышев — 1 (бол., Хансен), 15:26 — 0:3. Индрашис — 2 (бол., Кагарлицкий, Тарасов), 59:09 — 1:3Вратари: Бочаров (Еременко, 15:26, 58:24 — 59:09, 59:13) — СорокинШтраф: 8 — 2Броски: 13 (7+3+3) — 28 (11+14+3)