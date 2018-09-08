ЦСКА победил московское «Динамо»

одержал победу над московскимв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в ДС «Мегаспорт», завершилась со счетом 3:1 (3:0, 0:0, 0:1) в пользу гостей.

Команда Игоря Никитина в первом периоде трижды реализовала численное преимущество усилиями Сергея Толчинского, Александра Попова и Антона Слепышева.

Динамовцы сумели сократить отставание за несколько секунд до финальной сирены — Микс Индрашис реализовал большинство.

ЦСКА одержал третью победу в четырех проведенных матчах, а «бело-голубые» потерпели третье поражение при одной победе.