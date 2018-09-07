«Куньлунь» на выезде обыграл «Спартак»

Фрагмент матча
ХК «Спартак»
В составе победителей шайбами отметились Вилле Лаюнен и Олли Палола. У проигравших точный бросок на счету Александра Хохлачева.
Для красно-белых это поражение стало первым в сезоне, ранее они поочередно обыграли «Амур» и «Адмирал». Китайская команда, напротив, одержала первую победу в этой «регулярке».
В следующем туре «Спартак» 10 сентября на выезде сыграют с «Витязем», а подопечные Юсси Таполы днем ранее в Магнитогорске сыграют с «Металлургом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Куньлуньр» (Пекин) — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
Голы: 0:1 — Лаюнен (Граньяни, Бек) — 49:38 (5×4); 0:2 — Палола (Лунд) — 57:26 (5×5); 1:2 — Хохлачев (Осипов, Кутейкин) — 58:21 (5×5)