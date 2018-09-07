«Куньлунь» на выезде обыграл «Спартак»

на выезде обыграл московскийв матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) .

В составе победителей шайбами отметились Вилле Лаюнен и Олли Палола. У проигравших точный бросок на счету Александра Хохлачева.

Для красно-белых это поражение стало первым в сезоне, ранее они поочередно обыграли «Амур» и «Адмирал». Китайская команда, напротив, одержала первую победу в этой «регулярке».

В следующем туре «Спартак» 10 сентября на выезде сыграют с «Витязем», а подопечные Юсси Таполы днем ранее в Магнитогорске сыграют с «Металлургом».