«Авангард» определился с резервной домашней ареной

«Авангард» будет проводить домашние матчи сезона 2018/19 в Балашихе, информирует официальный сайт КХЛ.

«Омский "Авангард" проинформировал КХЛ о непригодности "Арены-Омск" для проведения матчей чемпионата КХЛ сезона 2018/19 и необходимости поиска для клуба резервной домашней арены.

Руководство КХЛ постоянно находилось на связи с клубом для координации действий по выходу из форс-мажорной ситуации. В качестве вариантов домашней арены ХК "Авангард" на следующий сезон рассматривались арены в Красноярске, Мытищах и Балашихе.

После консультаций клуб сделал выбор в пользу "Арены Балашиха", которая соответствует техническому регламенту КХЛ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что омский клуб рассматривает проведение нескольких матчей на открытом воздухе в Омске. 0