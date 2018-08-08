«Авангард» определился с резервной домашней ареной

Арена в Балашихе
ХК «Авангард»
«Омский "Авангард" проинформировал КХЛ о непригодности "Арены-Омск" для проведения матчей чемпионата КХЛ сезона 2018/19 и необходимости поиска для клуба резервной домашней арены.
Руководство КХЛ постоянно находилось на связи с клубом для координации действий по выходу из форс-мажорной ситуации. В качестве вариантов домашней арены ХК "Авангард" на следующий сезон рассматривались арены в Красноярске, Мытищах и Балашихе.
После консультаций клуб сделал выбор в пользу "Арены Балашиха", которая соответствует техническому регламенту КХЛ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что омский клуб рассматривает проведение нескольких матчей на открытом воздухе в Омске. 0