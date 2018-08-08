ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарПредсезонные итоги. В «Челси» осознали важность Азара
  • 13:14
    • СМИ: Погба заявил о желании покинуть «МЮ»
  • 13:01
    • Стадион «Динамо» откроется до конца года
  • 12:37
    • Куртуа прибудет в Мадрид 9 августа для завершения перехода в «Реал»
  • 12:09
    • «Авангард» определился с резервной домашней ареной
  • 08:56
    • Стала известна возможная зарплата Смолова в «Локомотиве»
    Все новости спорта

    «Авангард» определился с резервной домашней ареной

    Авангард КХЛ
    «Авангард» будет проводить домашние матчи сезона 2018/19 в Балашихе, информирует официальный сайт КХЛ.

    Арена в Балашихе
    Арена в Балашихе
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Омский "Авангард" проинформировал КХЛ о непригодности "Арены-Омск" для проведения матчей чемпионата КХЛ сезона 2018/19 и необходимости поиска для клуба резервной домашней арены.

    Руководство КХЛ постоянно находилось на связи с клубом для координации действий по выходу из форс-мажорной ситуации. В качестве вариантов домашней арены ХК "Авангард" на следующий сезон рассматривались арены в Красноярске, Мытищах и Балашихе.

    После консультаций клуб сделал выбор в пользу "Арены Балашиха", которая соответствует техническому регламенту КХЛ», — говорится в сообщении.

    Отмечается, что омский клуб рассматривает проведение нескольких матчей на открытом воздухе в Омске. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Айлендерс» в центре внимания, «Кингз» рискуют с Ковальчуком, итоги драфта
  • 03/07/2018 в 11:20
    •
  • Прогноз
  • «Хиберниан» — «Мольде»
  • 1,90
  • Завтра в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержатся ли томичи на вершине?
  • «Томь» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 2,20
    •
  • Выстоит ли «Спартак» в Греции?
  • ПАОК — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1,65
    •
  • «Зальцбург» подтвердит статус фаворита
  • «Ред Булл Зальцбург» — «Шкендия». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол Предсезонные итоги. Наступила решающая неделя для Моуринью«Красные дьяволы» в первом туре АПЛ сыграют с «Лестером» Вчера в 15:490
  • 08:05
    • «Реал» обыграл «Рому» в матче Международного кубка чемпионов
  • 12:48
    • Смородская поторговалась бы со Смоловым ради снижения зарплаты
  • 12:21
    • Состав «Химок» пополнил американский защитник
    Юрген Клопп и Джердан Шакири Футбол Обновленный «Ливерпуль». Три аспекта успешного сезонаЕсть предпосылки к тому, что в новом сезоне «Ливерпуль» сможет совершить прорыв в результатах и впервые за долгое время завоевать титул в АПЛ Вчера в 14:360
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Спартаку» будет сложно выстоять в Салониках
  • 4,42
    •
  • 10:42
    • Маурисио заявил о желании ПАОКа выйти в групповой этап ЛЧ
  • 10:23
    • Нападающий сборной Чехии перешел в «Бернли»
  • 10:13
    • Седьмая ракетка мира снялась с турнира в Монреале
    Лука Модрич Футбол Трансферный дайджест. 31 июля — 6 августаОтпустит ли «Реал» Луку Модрича, убежит ли Тибо Куртуа из «Челси», продаст ли «Вильярреал» Дениса Черышева и другие трансферные новости последних дней 06/08/2018 в 23:230
  • 09:08
    • Защитник «Баварии» отказал «Манчестер Юнайтед»
  • 08:42
    • Энтони договорился о подписании контракта с «Хьюстоном»
  • 23:52
    • «Бенфика» минимально переиграла «Фенербахче»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие