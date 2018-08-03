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    «Адмирал» и «Трактор» одержали победы в товарищеских матчах

    Амур Адмирал Трактор Северсталь
    «Адмирал» одержал победу над «Амуром» со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в товарищеском матче.

    Хоккеисты «Трактора»
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    В середине второго периода отличился Василий Стрельцов, а за 11 секунд до окончания игры Иван Мищенко отправил вторую шайбу в пустые ворота хабаровчан.

    Челябинский «Трактор» одержал первую победу в нынешнее межсезонье. В товарищеской встрече команда Германа Титова уверенно победила череповецкую «Северсталь» — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).

    В составе победителей отличились Игорь Исаев, Пол Щехура и Семён Кокуёв. Матч на ноль провёл молодой голкипер челябинцев Владислав Сухачёв.

    Товарищеский матч
    «Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
    Голы: В. Стрельцов — 1 (Черников, А. Стрельцов), 29:00 — 1:0. Мищенко — 1 (п.в.), 59:49 — 2:0
    Товарищеский матч
    «Трактор» (Челябинск) — «Северсталь» (Череповец) — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
    Голы: Исаев — 1 (бол., Шаров, Лапенков), 22:30 — 1:0. Щехура — 1 (бол., Бергстрем, Бэйлен), 23:43 — 2:0. Кокуев — 1 (Бородкин, Пеньковский), 29:59 — 3:0
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