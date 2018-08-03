«Адмирал» и «Трактор» одержали победы в товарищеских матчах

Хоккеисты «Трактора»
ХК «Трактор»
В середине второго периода отличился Василий Стрельцов, а за 11 секунд до окончания игры Иван Мищенко отправил вторую шайбу в пустые ворота хабаровчан.
Челябинский «Трактор» одержал первую победу в нынешнее межсезонье. В товарищеской встрече команда Германа Титова уверенно победила череповецкую «Северсталь» — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).
В составе победителей отличились Игорь Исаев, Пол Щехура и Семён Кокуёв. Матч на ноль провёл молодой голкипер челябинцев Владислав Сухачёв.
Товарищеский матч
«Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: В. Стрельцов — 1 (Черников, А. Стрельцов), 29:00 — 1:0. Мищенко — 1 (п.в.), 59:49 — 2:0
Товарищеский матч
«Трактор» (Челябинск) — «Северсталь» (Череповец) — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Голы: Исаев — 1 (бол., Шаров, Лапенков), 22:30 — 1:0. Щехура — 1 (бол., Бергстрем, Бэйлен), 23:43 — 2:0. Кокуев — 1 (Бородкин, Пеньковский), 29:59 — 3:0