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    «Салават Юлаев» обыграл «Трактор»

    КХЛ Салават Юлаев Трактор Куньлунь Ред Стар
    Уфимский «Салават Юлаев» обыграл челябинский «Трактор» (4:0) в товарищеском матче в рамках сборов в финском Виярумяки.

    «Салават Юлаев»
    «Салават Юлаев»
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    Шайбы забросили Пётр Хохряков, Артём Фёдоров и Вячеслав Основин, оформивший дубль.

    Голкипер уфимского клуба Иван Федотов записал на свой счет «сухарь».

    Товарищеский матч
    «Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
    Голы: Основин — 1, 6:36 — 0:1. Хохряков — 1 (Майоров, Жарков), 36:53 — 0:2. Федоров — 1 (бол., Бурдасов, Кадейкин), 50:27 — 0:3. Основин — 2 (Солодухин, Майоров), 57:21 — 0:4Вратари: Судницин — Федотов
    Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» потерпел поражение в товарищеской игре с чешским клубом «Пираты Хомутов» — 0:1.

    Единственную заброшенную в матче шайбу записал в свой актив Юрай Валах, сухую встречу провёл голкипер чешского коллектива Алеш Стезка. 0

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