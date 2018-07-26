«Салават Юлаев» обыграл «Трактор»

«Салават Юлаев»
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Шайбы забросили Пётр Хохряков, Артём Фёдоров и Вячеслав Основин, оформивший дубль.
Голкипер уфимского клуба Иван Федотов записал на свой счет «сухарь».
Товарищеский матч
«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы: Основин — 1, 6:36 — 0:1. Хохряков — 1 (Майоров, Жарков), 36:53 — 0:2. Федоров — 1 (бол., Бурдасов, Кадейкин), 50:27 — 0:3. Основин — 2 (Солодухин, Майоров), 57:21 — 0:4Вратари: Судницин — Федотов
Единственную заброшенную в матче шайбу записал в свой актив Юрай Валах, сухую встречу провёл голкипер чешского коллектива Алеш Стезка. 0