Германия разгромила Южную Корею, выиграв первый матч на ЧМ-2018

одержала победу над(6:1) в матче чемпионате мира по хоккею — 2018, проходящего в Дании.

Дублем в составе сборной Германии отметился Ясин Эхлиз, ещё по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Леон Драйзайтль, Патрик Хагер, Фредерик Тиффельс и Янник Зайденберг.

За Корею точным броском отличился Брока Радунске.

Подопечные Марко Штурма выиграли первый матч на турнире. До этого немцы проиграли во всех трёх матчах. Корейцы с учётом сегодняшнего поражения проиграли уже четыре встречи кряду.