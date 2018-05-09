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    Германия разгромила Южную Корею, выиграв первый матч на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Германии
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Сборная Германии одержала победу над командой Южной Кореи (6:1) в матче чемпионате мира по хоккею — 2018, проходящего в Дании.

    Дублем в составе сборной Германии отметился Ясин Эхлиз, ещё по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Леон Драйзайтль, Патрик Хагер, Фредерик Тиффельс и Янник Зайденберг.

    За Корею точным броском отличился Брока Радунске.

    Подопечные Марко Штурма выиграли первый матч на турнире. До этого немцы проиграли во всех трёх матчах. Корейцы с учётом сегодняшнего поражения проиграли уже четыре встречи кряду.

    ЧМ-2018. Группа В
    Германия – Корея – 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)
    Голы: Драйзайтль – 2 (бол., Плахта, Я. Зайденберг), 10:02 – 1:0. Элиц – 2 (бол., Плахта, Я. Зайденберг), 20:41 – 2:0. Хагер – 3 (Хольцер, Драйзайтль), 29:27 – 3:0. Тиффельс – 1 (Михелис), 34:42 – 4:0. Элиц – 3 (Кахун, Драйзайтль), 48:37 – 5:0. Я. Зайденберг – 2 (бол., Плахта), 52:33 – 6:0. Ким Сан Ук – 1 (Ан Джин Хви), 57:01 – 6:1.Вратари: Тройтле – Далтон.Штраф: 28 – 18. Броски: 42 (14+15+13) – 26 (8+7+11).
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