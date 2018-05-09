Германия разгромила Южную Корею, выиграв первый матч на ЧМ-2018

Дублем в составе сборной Германии отметился Ясин Эхлиз, ещё по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Леон Драйзайтль, Патрик Хагер, Фредерик Тиффельс и Янник Зайденберг.
За Корею точным броском отличился Брока Радунске.
Подопечные Марко Штурма выиграли первый матч на турнире. До этого немцы проиграли во всех трёх матчах. Корейцы с учётом сегодняшнего поражения проиграли уже четыре встречи кряду.
ЧМ-2018. Группа В
Германия – Корея – 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)
Голы: Драйзайтль – 2 (бол., Плахта, Я. Зайденберг), 10:02 – 1:0. Элиц – 2 (бол., Плахта, Я. Зайденберг), 20:41 – 2:0. Хагер – 3 (Хольцер, Драйзайтль), 29:27 – 3:0. Тиффельс – 1 (Михелис), 34:42 – 4:0. Элиц – 3 (Кахун, Драйзайтль), 48:37 – 5:0. Я. Зайденберг – 2 (бол., Плахта), 52:33 – 6:0. Ким Сан Ук – 1 (Ан Джин Хви), 57:01 – 6:1.Вратари: Тройтле – Далтон.Штраф: 28 – 18. Броски: 42 (14+15+13) – 26 (8+7+11).