«Тампа» обыграла «Бостон» и вышла в финал Восточной конференции

В пятом матче второго раунда плей-офф НХЛобыграли— 3:1.

Победная шайба на счету Брэйдена Пойнта, передачу в этом моменте сделал Никита Кучеров.

«Тампа» выиграла серию со счетом 4-1 и вышла в финал Восточной конференции, где встретится с победителем противостояния «Вашингтона» и «Питтсбурга» (3-2).