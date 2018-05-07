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    «Тампа» обыграла «Бостон» и вышла в финал Восточной конференции

    НХЛ Бостон Брюинз Тампа-Бэй Лайтнинг
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    «Тампа»
    На фото:«Тампа»
    В пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг» обыграли «Бостон Брюинз» — 3:1.

    Победная шайба на счету Брэйдена Пойнта, передачу в этом моменте сделал Никита Кучеров.

    «Тампа» выиграла серию со счетом 4-1 и вышла в финал Восточной конференции, где встретится с победителем противостояния «Вашингтона» и «Питтсбурга» (3-2).

    НХЛ. Восточная конференция. 1/2 финала
    «Тампа-Бэй» — «Бостон» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
    Голы: Крейчи — 3 (бол., Макэвой, Бержерон), 19:12 — 0:1. Пойнт — 4, 30:43 — 1:1. Миллер — 2 (бол., Кучеров, Стэмкос), 34:00 — 2:1. Строльман — 1 (п.в., Хедман), 58:31 — 3:1.Вратари: Василевский — Раск (58:27 — 58:31, 58:51).Броски: 22 (7+7+8) — 28 (9+5+14).Штраф: 8 — 8.
    Оформит ли «Тампа-Бэй» выходит в финал конференции в пятом матче?«Тампа-Бэй» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 6 мая
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