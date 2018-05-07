«Вегас» и «Тампа» в финалах конференций, новый тренер «Далласа», отличная неделя Василевского и Кузнецова

«Тампа-Бэй» и «Вегас» — первые финалисты конференции

Последняя ночь недели подарила болельщикам сразу двух финалистов конференций – «Тампа-Бэй» в пяти матчах выбила из борьбы за Кубок Стэнли «Бостон», а «Вегасу» понадобилось шесть поединков, чтобы оставить за бортом плей-офф «Сан-Хосе».

В целом, результаты серий выглядят вполне логично. «Бостону» банально не хватило сил после изматывающей серии с «Торонто», где «Брюинз» понадобились все семь матчей. И если в первой игре «Бостон» даже взял победу на льду «Лайтнинг», далее результаты шли по ниспадающей, и в конечном итоге завершились четырьмя подряд фиаско. Не помогли даже провокации Брэда Маршанда, который изо всех сил лизал игроков «Тампы».

А если серьезно, «Тампе» помогла бОльшая глубина состава. У «Бостона» результат команды зачастую зависел от игры одной ударной тройки в составе Патриса Бержерона, Брэда Маршанда и Давида Пастрнака. К тому же, в конце серии «Брюинз» потеряли ключевого игрока обороны – Тори Крюга, а вратарь Туукка Раск в целом отыграл слабее, чем его визави из «Тампы» Андрей Василевский.

Что касается «Вегаса» и «Сан-Хосе», здесь серия вполне могла затянуться до семи поединков, но Марк-Андре Флери в очередной раз доказал свое право на третий в карьере Кубок Стэнли. Думаю, в «Питтсбурге» кусают локти из-за ухода вратаря в «Найтс», но что можно было поделать?

Серия «Сан-Хосе» и «Вегаса» была борьбой равных по силам соперников. И в начале недели «Шаркс» снова доказали это, разбив дома всухую «Найтс» (4:0). Но далее «Вегас» взял две победы подряд – 5:3 и 3:0, вырвав для себя путевку в финал Западной конференции.

«Вегас» выиграл за счет более результативной атаки и более сильного голкипера, при всем уважении к Мартину Джонсу в воротах «Сан-Хосе». «Найтс» банально лучше реализовывали моменты, что и в итоге и помогло им пройти соперника.

Эта победа стала очередным достижением «Вегаса», который в год своего дебюта имеет вполне реальные шансы на выход даже в финал Кубка Стэнли. Особенно если учесть, какая энергозатратная заруба идет в параллельной серии «Нэшвилла» и «Виннипега». «Найтс» стали лишь вторым в истории НХЛ клубом, который в дебютный сезон сумел пройти два раунда плей-офф. В первый раз сделать это удалось «Сент-Луис Блюз» ровно 50 лет назад – в далеком сезоне 1967/1968.

«Питтсбург» и «Нэшвилл» на грани вылета из плей-офф

А пока «Тампа-Бэй» и «Вегас» ждут своих соперников в финалах конференций, два финалиста Кубка Стэнли прошлого сезона «Питтсбург» и «Нэшвилл» находятся на грани вылета из плей-офф.

На Востоке «Питтсбург» борется со своим привычным соперником двух последних сезонов «Вашингтоном», а также с самим собой. Мэтт Мюррей не Марк-Андре Флери, и оборона «Пингвинз» уже далеко не та, что была в двух последних сезонах. Но феномен Гюнтцеля, фактор Кросби, Летанга и Малкина все еще помогают «Пингвинам» претендовать на третий подряд титул.

Вот только счет в серии стал уже 3:2 в пользу «Вашингтона», который на прошедшей неделе взял три победы в двух матчах. «Кэпиталз» также могут похвастаться мощной атакой, которая почти не уступает сопернику. Кроме того, команда наших Овечкина, Кузнецова и Орлова явно настроена сломить невезение двух прошедших лет. Ведь это едва ли не последний шанс для «Вашингтона» зацепиться за Кубок Стэнли, а в случае третьего за три года поражения от «Питтсбурга» в плей-офф, «Кэпиталз» могут запросто начать перестройку команды.

Но если проблемы «Питтсбурга» и жажда мести «Вашингтона» были предсказуемы, то спад в игре «Нэшвилла» в плей-офф оказался неожиданностью. Хотя «Предаторз» прошли в первом раунде «Колорадо», но оказалось, что о недооценке «Лавин» речь не шла – просто «Нэшвилл» реально просел.

Учитывая проблемы «Питтсбурга», «Нэшвилл» называли едва ли не главным претендентом на титул в текущем сезоне, но сейчас команда уступает в серии «Виннипегу» 2:3. На прошедшей неделе «Нэшвилл» также проиграл два из трех матчей, и теперь находится в шаге от вылета. Шестой матч на льду «Джетс» не сулит ничего хорошего «Хищникам», которые в пяти матчах пропустили 22 шайбы – настоящая катастрофа для команды с одной из лучших защитных линий в регулярном чемпионате.

«Даллас» возглавил тренер из NCAA, «Оттава» продлит Буше, Ламорелло покинул пост ГМ «Торонто»

На фоне все увеличивающегося градуса противостояний в плей-офф, на второй план отошли кадровые вопросы, которые решают многие клубы Лиги.

Так, на прошлой неделе «Даллас» назвал имя человека, который заменит на тренерском мостике легендарного для НХЛ Кена Хичкока. Им станет 48-летний Джим Монтгомери, в последние пять лет занимавший аналогичную должность в Университете Денвера. За эти годы Монтгомери заслужил репутацию одного из сильнейших тренеров NCAA, а в прошлом сезоне привел свою команду к победе в плей-офф, заодно получив звание лучшего тренера года в Лиге. Правда, в текущем сезоне Денвер выбыл из плей-офф уже в четвертьфинале.

Монтгомери не чужой для франшизы «Старз» человек. В начале 2000-х центрфорвард сыграл два сезона в системе «Далласа», хотя в НХЛ Джиму доверили всего девять матчей. Затем был даже сезон в России в составе «Салавата Юлаева». Ну а последние 14 лет Джим проработал в системе NCAA/USHL. Учитывая послужной список специалиста и его заслуги в студенческом хоккее, шанс в НХЛ был лишь вопросом времени. Однако Монтгомери сразу же получил роль главного тренера – и это большой риск для «Далласа» и большой груз ответственности для самого Монтгомери. Возможно, также, стоит ожидать омоложение состава «Старз»?

А вот «Оттава Сенаторс», наоборот, дает еще один шанс Ги Буше. Специалист выдал два абсолютно разных сезона – финал Восточной конференции в сезоне 2016/2017 и абсолютный провел в сезоне прошедшем, в котором «Сенаторс» стали одной из худших команд Лиги. Вопрос в другом – чего конкретно ждут от Буше в руководстве клуба, чтобы продолжать работу с ним и дальше? Учитывая скромную платежную ведомость клуба, даже выход в плей-офф будет для канадского клуба хорошим достижением.

Еще один канадский клуб «Торонто Мэйпл Лифс» принял решение расстаться со своим генеральным менеджером Лу Ламорелло – абсолютно легендарной личностью для НХЛ и особенно для франшизы «Нью-Джерси Дэвилз». Но время идет, и 75-летнему менеджеру пора думать об отдыхе. Тем более что в «Лифс» он проделал хорошую работу — за три года на своей должности Ламорелло помог выстроить новый «Торонто», дважды «Листья» пробивались в плей-офф, но пора дать шанс более молодому и амбициозному менеджеру.

Российская неделя в НХЛ

На прошедшей неделе борьбу за Кубком Стэнли вместе с «Бостоном» прекратил еще один россиянин – вратарь Антон Худобин. Впрочем, ему так не доверили ни одной минуты игрового времени в серии с «Тампой-Бэй», а в общей сложности в плей-офф Антон сыграл лишь 26 минут в матче 22 апреля против «Торонто» еще в первом раунде.

Пропустил неделю защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин, который в последний раз выходил на лед 2 мая в третьей игре серии с «Виннипегом». В двух последних поединках россиянин не играл.

Зато вернулся на лед после травмы нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, который набирал очки во всех в трех сыгранных матчах с «Вашингтоном» — на его счету гол и две результативные передачи. Но проблема в том, что полезность Жени ужасающая – «-2» в игре 2-го мая и уничижительные «-4» в последнем поединке.

Очередная хорошая неделя удалась нападающему «Вашингтона» Евгению Кузнецову, который в последней игре набрал сразу 3 (1+2) очка, а всего в трех матчах недели заработал 4 (1+3) балла. Его напарник по ударной тройке Александр Овечкин в трех матчах забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи, а защитник Дмитрий Орлов отличился одним ассистом, проводя на льду в среднем около 21 минуты за матч.

Наконец, вместе с «Тампой-Бэй» выход в финал конференции оформили вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров. Василевский вместе с командой одержал три победы за неделю, пропустив лишь пять шайб. Кучеров записал на свой счет гол и результативную передачу, а Сергачев хоть и не набирал очков, но завершил неделю с полезностью «+2» в трех играх.