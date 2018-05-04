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    Нападающий «Сочи» может продолжить карьеру в НХЛ

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    Павел Падакин
    На фото:Павел Падакин
    Нападающий Павел Падакин, права на которого в КХЛ принадлежат «Сочи», может продолжить карьеру в НХЛ, сообщает «Чемпионат».

    «Сейчас Павел Падакин тренируется в Северной Америке, знакомится с местными реалиями. Ему всё нравится, он работает над собой. Может ли Падакин продолжить карьеру в НХЛ со следующего сезона? Да, конечно. У нас есть предложения от нескольких клубов», — сказал агент игрока Игорь Ларионов.

    В минувшем сезоне 23-летний нападающий выступал за «Сочи» и набрал 31 (9+22) очко в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+21». В 5 матчах плей-офф сделал 1 результативную передачу, заработав показатель полезности «-3».

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