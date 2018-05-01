Воробьев едет на ЧМ-2018 с чувством гордости и волнения

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Россиипрокомментировал состав национальной команды на чемпионат мира 2018 года в Дании.

«У нас сплав молодости и опыта. Впереди – вожак, Паша Дацюк, а на воротах опытный Василий Кошечкин. Мы считаем правильное решение. Думаю, он достаточно отдохнул после плей-офф и Олимпиады.

Чувствую гордость и немного волнения. Мы провели работу, проверили очень много игроков. Есть много ребят, которые не играли ни одного чемпионата мира. Все проанализировали, едем дальше. Посмотрели разные сочетания, велась работа по оптимизации состава.

У нас есть определенный план, но конкретика будет непосредственно перед первым матчем на чемпионате мира. Мы рассчитываем на эту команду, что будет с НХЛ – другая тема, будем смотреть день ото дня.

Воробьев назвал состав сборной России на ЧМ

Что касается непопадания в состав Владимира Ткачева и Станислава Галиева, то дело не в клубах, просто сезон у ребят длинный, они уставшие. Когда эмоций у ребят нет, нет смысла им что-то вдавливать», — приводит слова Воробьева «Р-Спорт».