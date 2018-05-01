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    «Сибирь» объявила об уходе Салака, Энлунда и еще 11 игроков

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    Йонас Энлунд
    На фото:Йонас Энлунд
    «Сибирь» на официальном сайте сообщила об уходе 13 игроков, в том числе всех легионеров.

    Новосибирск покинули Александр Салак, Александер Бергстрём, Патрик Закриссон, Йонас Энлунд, Рок Тичар и Симон Энеруд.

    Полностью список выглядит следующим образом:

    вратарь Александр Салак;

    защитники Кирилл Воробьёв, Андрей Ермаков;

    нападающие Степан Санников, Александер Бергстрём, Патрик Закриссон, Сергей Коньков, Йонас Энлунд, Артём Артёмов, Вячеслав Основин, Рок Тичар, Денис Горбунов, Симон Энеруд.

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    Ранее стало известно, что клуб пополнили иностранные нападающие — француз Шарль Бертран, финны Юлиус Юнттила и Юкка Пелтола, а также канадский голкипер Дэнни Тейлор.

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