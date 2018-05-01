«Сибирь» объявила об уходе Салака, Энлунда и еще 11 игроков

«Сибирь» на официальном сайте сообщила об уходе 13 игроков, в том числе всех легионеров.

Новосибирск покинули Александр Салак, Александер Бергстрём, Патрик Закриссон, Йонас Энлунд, Рок Тичар и Симон Энеруд.

Полностью список выглядит следующим образом:

вратарь Александр Салак;

защитники Кирилл Воробьёв, Андрей Ермаков;

нападающие Степан Санников, Александер Бергстрём, Патрик Закриссон, Сергей Коньков, Йонас Энлунд, Артём Артёмов, Вячеслав Основин, Рок Тичар, Денис Горбунов, Симон Энеруд.

«Сибирь» подписала Романцева

Ранее стало известно, что клуб пополнили иностранные нападающие — француз Шарль Бертран, финны Юлиус Юнттила и Юкка Пелтола, а также канадский голкипер Дэнни Тейлор.