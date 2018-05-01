«Сибирь» объявила об уходе Салака, Энлунда и еще 11 игроков

Новосибирск покинули Александр Салак, Александер Бергстрём, Патрик Закриссон, Йонас Энлунд, Рок Тичар и Симон Энеруд.
Полностью список выглядит следующим образом:
вратарь Александр Салак;
защитники Кирилл Воробьёв, Андрей Ермаков;
нападающие Степан Санников, Александер Бергстрём, Патрик Закриссон, Сергей Коньков, Йонас Энлунд, Артём Артёмов, Вячеслав Основин, Рок Тичар, Денис Горбунов, Симон Энеруд.
Ранее стало известно, что клуб пополнили иностранные нападающие — француз Шарль Бертран, финны Юлиус Юнттила и Юкка Пелтола, а также канадский голкипер Дэнни Тейлор.