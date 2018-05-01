ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Бывальцев и Ли перешли из «Амура» в СКА

    СКА Амур КХЛ Трансферы
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Бывальцев и Ли перешли из «Амура» в СКА
    На фото:Бывальцев и Ли перешли из «Амура» в СКА
    «Амур» и СКА произвели обмен, в результате которого «армейцы» получили форварда Олега Ли и права на Алексея Бывальцева, а хабаровчане — денежную компенсацию.

    По данным «Спорт-Экспресса», «Амур» получит за двух форвардов около 100 миллионов рублей.

    «Признавая важность дальнейшего развития хоккеистов в интересах национальной сборной России, руководство ХК "Амур" решило принять предложение ХК СКА об обмене. Немаловажным фактором является и то, что предусмотренная соглашением денежная компенсация способствует дальнейшему созданию благоприятных условий для развития молодых хоккеистов», — говорится в сообщении на сайте «Амура».

    В минувшем сезоне 24-летний Бывальцев стал лучшим бомбардиром «Амура» в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 43 очка (19 шайб + 24 передачи), на счету 27-летнего Ли 29 (10+19) очков в 54 играх.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «Ак Барс» выиграл Кубок Гагарина, СКА продлил Дацюка, Знарок может возглавить ЦСКА
  • Итоги недели в КХЛ
    •
  • 01/05
    • «Автомобилист» объявил о назначении Мартемьянова
  • 01/05
    • «Амур» назвал имя нового тренера
  • 30/04
    • Генеральный менеджер «Рейнджерс» связывался с агентом Ковальчука
  • 27/04
    • Тихонов из-за болезни завершил подготовку к ЧМ-2018 в Дании
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаБогдан КиселевичВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираРальф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераЕвгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • Старт второго раунда плей-офф, «Колорадо» продлил Беднара, травмы россиян
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • Галоп совершенно ни к чему. Россия проиграла Швеции
  • Пятое кряду поражение Ильи Воробьева — в обзоре СМИ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Бавария» забьет на юбилей «Реала»
  • «Реал Мадрид» — «Бавария». Прогноз и ставки на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА 1-го мая
  • 2,15
    •
  • Экспресс дня. Зидан против Хайнкеса. Вторая серия
  • Прогнозы и ставки на футбол и теннис 1 мая
  • 5,37
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • «Тампа-Бэй» может повести в серии с «Бостоном» после третьего матча
  • «Бостон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 3 мая
    • 2,13Послезавтра в 02:00
  • 13:21
    • Воробьев едет на ЧМ-2018 с чувством гордости и волнения
  • 13:08
    • Дацюк будет капитаном сборной России на ЧМ-2018
  • 12:19
    • Анелев и Кугрышев покидают «Авангард»
  • 12:07
    • «Спартак» объявил об уходе Кольцова и еще 10 игроков, Дергачев обменян в СКА
  • 11:41
    • «Салават Юлаев» переподписал Ларсена
  • 11:26
    • «Автомобилист» объявил об уходе Симакова, Паренто, Кинга и еще 4 игроков
  • 11:15
    • Юха Метсола подписал контракт с «Салаватом»
  • 11:03
    • Воробьев назвал состав сборной России на ЧМ
  • 10:47
    • «Автомобилист» объявил о назначении Мартемьянова
  • 10:24
    • «Сибирь» объявила об уходе Салака, Энлунда и еще 11 игроков
  • 09:56
    • Белов определился с ассистентами в «Витязе»
  • 09:21
    • «Амур» сделал квалификационные предложения двум игрокам
  • 09:10
    • Восемь игроков покинут «Адмирал»
  • 08:54
    • «Сибирь» подписала Романцева
  • НХЛ. «Тампа» взяла реванш у «Бостона», «Вегас» дожал «Сан-Хосе»
  • Обзор матчей плей-офф НХЛ 1 мая
    • 08:42
  • 07:33
    • «Амур» назвал имя нового тренера
  • 19:55
    • Малкин вернулся к тренировкам
  • 18:02
    • Вовченко подписал новый контракт с «Северсталью»
  • «Виннипег» обыграет «Нэшвилл» в третьем матче серии
  • «Виннипег» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 2 мая
    • 1,86Завтра в 03:00
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон