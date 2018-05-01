Бывальцев и Ли перешли из «Амура» в СКА

По данным «Спорт-Экспресса», «Амур» получит за двух форвардов около 100 миллионов рублей.
«Признавая важность дальнейшего развития хоккеистов в интересах национальной сборной России, руководство ХК "Амур" решило принять предложение ХК СКА об обмене. Немаловажным фактором является и то, что предусмотренная соглашением денежная компенсация способствует дальнейшему созданию благоприятных условий для развития молодых хоккеистов», — говорится в сообщении на сайте «Амура».
В минувшем сезоне 24-летний Бывальцев стал лучшим бомбардиром «Амура» в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 43 очка (19 шайб + 24 передачи), на счету 27-летнего Ли 29 (10+19) очков в 54 играх.