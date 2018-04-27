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    «Сибирь» вернула голкипера и подписала финского форварда

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    Дэнни Тэйлор
    На фото:Дэнни Тэйлор
    «Сибирь» на своем официальном сайте объявила о подписании однолетнего контракта с канадским вратарем Дэнни Тэйлором.

    Тэйлор уже выступал за «Сибирь» в сезоне-2016/17, по ходу чемпионата заменив травмировавшегося Александра Салака и отыграв 29 матчей.

    В КХЛ вратарь также играл в минском «Динамо» и «Медвешчаке».

    Минувший сезон вратарь провел в Северной Америке, проведя 32 матча в АХЛ и 1 — в НХЛ.

    Также «Сибирь» заключила однолетний контракт с финским крайним нападающим Юлиусом Юнттилой, последним клубом которого был «Кярпят».

    В минувшем сезоне хоккеист в 53 матчах регулярного чемпионата Швеции набрал 52 очка (13+39) при показателе полезности «+26» и получил приз лучшему игроку регулярного первенства, который дает право играть в плей-офф в золотом шлеме.

    В сборную Финляндии Юнттила привлекается с 2014 года, принял участие в Олимпийских играх-2018.

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