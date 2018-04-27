«Сибирь» вернула голкипера и подписала финского форварда

«Сибирь» на своем официальном сайте объявила о подписании однолетнего контракта с канадским вратарем

Тэйлор уже выступал за «Сибирь» в сезоне-2016/17, по ходу чемпионата заменив травмировавшегося Александра Салака и отыграв 29 матчей.

В КХЛ вратарь также играл в минском «Динамо» и «Медвешчаке».

Минувший сезон вратарь провел в Северной Америке, проведя 32 матча в АХЛ и 1 — в НХЛ.

Также «Сибирь» заключила однолетний контракт с финским крайним нападающим Юлиусом Юнттилой, последним клубом которого был «Кярпят».

В минувшем сезоне хоккеист в 53 матчах регулярного чемпионата Швеции набрал 52 очка (13+39) при показателе полезности «+26» и получил приз лучшему игроку регулярного первенства, который дает право играть в плей-офф в золотом шлеме.

В сборную Финляндии Юнттила привлекается с 2014 года, принял участие в Олимпийских играх-2018.