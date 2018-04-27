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    Овечкин перешагнул рубеж в сто очков в плей-офф

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз
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    Александр Овечкин
    На фото:Александр Овечкин
    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал первым игроком в истории «Кэпиталз», кому удалось достичь рубежа в 100 набранных очков в плей-офф НХЛ.

    27 апреля «Вашингтон» на своем льду уступил «Питтсбургу» (2:3) в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ, а Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу.

    В активе 32-летнего россиянина стало 100 набранных очков (52 шайбы + 48 передач) в 104 матчах в Кубке Стэнли.

    «Я считаю, мы провели крепкий матч. У соперников было множество моментов, но Холц сегодня был невероятен. А потом одна (наша) ошибка, один неудачный отскок — и они снова в игре. И все. Больше ничего и не скажешь. Игра окончена, и мы должны думать о следующей», — сказал Овечкин.

    «Вашингтон» и «Питтсбург» должны порадовать результативным матчем«Вашингтон» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 27 апреля
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