Овечкин перешагнул рубеж в сто очков в плей-офф

Капитан «Вашингтона»стал первым игроком в истории «Кэпиталз», кому удалось достичь рубежа в 100 набранных очков в плей-офф НХЛ.

27 апреля «Вашингтон» на своем льду уступил «Питтсбургу» (2:3) в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ, а Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу.

В активе 32-летнего россиянина стало 100 набранных очков (52 шайбы + 48 передач) в 104 матчах в Кубке Стэнли.

«Я считаю, мы провели крепкий матч. У соперников было множество моментов, но Холц сегодня был невероятен. А потом одна (наша) ошибка, один неудачный отскок — и они снова в игре. И все. Больше ничего и не скажешь. Игра окончена, и мы должны думать о следующей», — сказал Овечкин.