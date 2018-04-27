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    Ледовая арена в Новосибирске обойдется в 10 миллиардов рублей

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    Ледовая арена в Новосибирске обойдется в 10 миллиардов рублей
    На фото:Ледовая арена в Новосибирске обойдется в 10 миллиардов рублей
    Новая ледовая арена в Новосибирске и прилегающая к ней инфраструктура будут стоить в общей сложности 10 миллиардов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

    Стадион на 10 тысяч зрителей будет строиться к молодежному чемпионату мира-2023, на проведение которого претендует Новосибирск. Арена будет построена к середине 2022 года.

    Чтобы успеть к чемпионату, регион принял решение начать строительство арены за счет областного бюджета, но рассчитывает найти инвестора.

    «Стоимость объекта [Ледовой арены] — 5 млрд рублей, примерно столько же на инфраструктуру — станцию метро, прилегающую территорию, набережную.

    Желающих, которые готовы войти в масштабное строительство без понятной перспективы для своих вложений, сегодня нет, но коммерческая составляющая никуда не делась, рассчитываем подыскать заинтересованных игроков. Надеемся хотя бы частично компенсировать затраты», — сказал Травников.

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