Ледовая арена в Новосибирске обойдется в 10 миллиардов рублей

Новая ледовая арена в Новосибирске и прилегающая к ней инфраструктура будут стоить в общей сложности 10 миллиардов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Новосибирской области

Стадион на 10 тысяч зрителей будет строиться к молодежному чемпионату мира-2023, на проведение которого претендует Новосибирск. Арена будет построена к середине 2022 года.

Чтобы успеть к чемпионату, регион принял решение начать строительство арены за счет областного бюджета, но рассчитывает найти инвестора.

«Стоимость объекта [Ледовой арены] — 5 млрд рублей, примерно столько же на инфраструктуру — станцию метро, прилегающую территорию, набережную.

Желающих, которые готовы войти в масштабное строительство без понятной перспективы для своих вложений, сегодня нет, но коммерческая составляющая никуда не делась, рассчитываем подыскать заинтересованных игроков. Надеемся хотя бы частично компенсировать затраты», — сказал Травников.