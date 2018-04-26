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    «Сибирь» подписала лучшего игрока финской лиги и канадского голкипера

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    Дэнни Тэйлор
    На фото:Дэнни Тэйлор
    «Сибирь» подписала контракты с финским нападающим Юлиусом Юнттилой, а также канадским голкипером Дэнни Тэйлором.

    Об этом сообщает официальный Twitter «Сибири».

    «Лучший игрок Финляндии переходит в "Сибирь"! Только что он стал чемпионом финской Liigi! В минувшем сезоне хоккеист в 53 матчах регулярного чемпионата набрал 52 очка (13+39) и получил приз лучшему игроку регулярного первенства! А также Юлиус стал лучшим бомбардиром плей-офф!», — сообщает «Сибирь».

    «Хоккейный клуб "Сибирь" договорился о подписании однолетнего контракта с канадским вратарем Дэнни Тэйлором (28/04/1986, 183/90)», — также сообщают новосибирцы.

    Отметим, что Тэйлор уже выступал за «Сибирь» в сезоне 2016/17.

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