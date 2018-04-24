Панарин и Бобровский вызваны в сборную России

Штаб сборной России вызвал на сбор для подготовки к чемпионату мира голкипера «Коламбуса»и его одноклубника нападающего сообщает пресс-служба ФХР.

Напомним, сегодня, 24 апреля, «Коламбус» завершил борьбу за Кубок Стэнли, уступив «Вашингтону» в шестом матче серии первого раунда плей-офф (3:6). Счёт серии – 2-4.

Напомним, что первый матч национальная команда проведет 4 мая против Франции. Также в группе А, матчи которой будут проходить в Копенгагене, сыграют Швеция, Чехия, Швейцария, Белоруссия, Словакия и Австрия.