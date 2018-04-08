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    Овечкин в седьмой раз в карьере стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ

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    Александр Овечкин
    На фото:Александр Овечкин
    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 49 шайб в регулярном сезоне НХЛ и в седьмой раз в карьере стал обладателем «Морис Ришар Трофи».

    Ранее Овечкин становился лучшим снайпером лиги в 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах. В прошлом сезоне больше всех шайб в «регулярке» забросил Сидни Кросби.

    Российский нападающий повторил рекорд Бобби Халла по победам в гонке снайперов, во времена которого в лиге не было специального приза для лучшего снайпера.

    Второе место в зачете снайперов занял финский нападающий «Виннипега» Патрик Лайне с 44 точными бросками. Топ-3 замкнул шведский форвард «Вегаса» Вильям Карлссон, забросивший 43 шайбы. Все хоккеисты провели по 82 игры в чемпионате. В первую пятерку также вошли нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и нападающий «Миннесоты» Эрик Стаал (оба — по 42 шайбы).

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