СМИ: 14 человек погибло в результате ДТП с молодежной хоккейной командой

ДТП с участием автобуса молодежной хоккейной команды произошло в центральной части Канады, есть погибшие и пострадавшие, сообщается в заявлении Королевской жандармерии страны.

По данным правоохранительных органов, столкновение «транспортного средства с полуприцепом и пассажирского автобуса, перевозившего членов хоккейной молодежной команды Humboldt Broncos», произошло вечером в пятницу в провинции Саскачеван.

По предварительной информации, в результате столкновения погибло 14 человек, столько же получили ранения.

«Погибло много молодых ребят, точные цифры нам пока не сказали. То, что произошло, просто ужасно, это настоящая катастрофа. Тренерский штаб и родители игроков продолжают надеяться, что большинству удалось выжить», – цитирует TSN президента клуба Даррена Оппа.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования близким и родственникам погибших и пострадавших юных хоккеистов. «Не могу представить, через что проходят сейчас родители. Мои мысли со всеми, кого затронула эта ужасная трагедия», — написал премьер в своем Twitter.