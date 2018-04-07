ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    СМИ: 14 человек погибло в результате ДТП с молодежной хоккейной командой

    Вокруг хоккея
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Humboldt Broncos
    На фото:Humboldt Broncos
    ДТП с участием автобуса молодежной хоккейной команды произошло в центральной части Канады, есть погибшие и пострадавшие, сообщается в заявлении Королевской жандармерии страны.

    По данным правоохранительных органов, столкновение «транспортного средства с полуприцепом и пассажирского автобуса, перевозившего членов хоккейной молодежной команды Humboldt Broncos», произошло вечером в пятницу в провинции Саскачеван.

    По предварительной информации, в результате столкновения погибло 14 человек, столько же получили ранения.

    «Погибло много молодых ребят, точные цифры нам пока не сказали. То, что произошло, просто ужасно, это настоящая катастрофа. Тренерский штаб и родители игроков продолжают надеяться, что большинству удалось выжить», – цитирует TSN президента клуба Даррена Оппа.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования близким и родственникам погибших и пострадавших юных хоккеистов. «Не могу представить, через что проходят сейчас родители. Мои мысли со всеми, кого затронула эта ужасная трагедия», — написал премьер в своем Twitter.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 02/04
    • Третьяк — единственный кандидат на выборах президента ФХР
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Александр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Александр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017Богдан КиселевичВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираЕвгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоЕвгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • Из триллера в мелодраму. Предсказуемый финал Запада
  • СМИ – о третьем матче серии между СКА и ЦСКА
    •
  • Стратегические поражения «Тампы», «Колорадо» теряет Варламова, уникальный рекорд «Вегаса»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Дерби Манчестера и Ливерпуля
  • Прогнозы и ставки на футбол 7 апреля
  • 6,53
    •
  • Удержится ли «Спартак» вблизи «Локомотива»?
  • «Анжи» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 8 апреля
  • 1,90
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • Выйдет ли ЦСКА в финал Кубка Гагарина в шестом матче серии?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 8 апреля
    • 1,81Завтра в 17:00
  • 10:33
    • Кучеров: Не каждый сезон набираешь сто очков
  • Перебросали, но проиграли. СКА может сложить чемпионские полномочия
  • СМИ – о поражении СКА от ЦСКА в пятом матче полуфинала плей-офф КХЛ
    • 10:01
  • 09:44
    • Лидер «Тампы» получил травму, но восстановится к плей-офф
  • 09:32
    • «Аризона» переподписала голкипера
  • НХЛ. «Сент-Луис» опередил «Колорадо», Кучеров набрал 100-е очко в сезоне
  • Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 апреля
    • 08:25
  • 23:16
    • Знарок: Все нормально, готовимся к следующей игре
  • 22:15
    • ЦСКА минимально обыграл СКА и повел в серии
  • 22:03
    • Россия разгромила Германию в рамках Еврочелленджа
  • 17:38
    • Ореховский остался в тренерском штабе «Сочи»
  • «Коламбус» сделает ставку на оборону в игре с «Нэшвиллом»
  • «Нэшвилл» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 апреля
    • 2,06Завтра в 03:00
  • «Колорадо» против «Сент-Луиса». Кто завоюет последнюю путевку в плей-офф от Запада?
  • «Колорадо» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 апреля
    • 2,56Завтра в 03:30
  • 16:23
    • «Аризона» согласовала 3-летний контракт с Раантой
  • «Каролина» порадует болельщиков результативной игрой против «Тампы-Бэй»
  • «Каролина» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 апреля
    • 1,70Завтра в 02:00
  • 11:39
    • Президент «Трактора» призвал сделать правильные выводы
  • 06/04
    • Овечкин — в топ-5 игроков в истории НХЛ по голам за один клуб
  • Без лишних проблем. «Ак Барс» добрался до финала Кубка Гагарина
  • СМИ – о победе казанского клуба над «Трактором» в плей-офф КХЛ
    • Вчера в 10:29
  • «Филадельфия» обыграет «Рейнджерс» и гарантирует плей-офф
  • «Филадельфия» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 апреля
    • 1,72Сегодня в 22:00
  • НХЛ. «Нэшвилл» выиграл «Президент трофи», «Нью-Джерси» и «Коламбус» вышли в плей-офф
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 апреля
    • Вчера в 09:03
  • 05/04
    • Францоуз: Горд, что «Трактор» завершил сезон в числе лучших команд КХЛ
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон