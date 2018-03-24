НХЛ. Результативное возвращение Тарасенко

«Баффало» — «Монреаль» 0:3

«Монреаль» в гостях победил «Баффало» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Шайбы забросили Арттури Лехконен (5-я минута), Пол Байрон (59) и Брендан Галлахер (60).

Нападающий «Монреаля» Никита Щербак за 16 минут 43 секунды заработал 2 минуты штрафа и показатель полезности «+1». Российский защитник «Баффало» Виктор Антипин провел на льду 13 минут 10 секунд, нанес 1 бросок, применил 1 силовой прием и сделал 1 блок-шот.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Монреаль» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Голы: 0:1 – Лехконен (де ла Роуз, Гальченюк) – 04:56 (5x5), 0:2 – Байрон (Друен, Юдон) – 58:45 (en), 0:3 – Галлахер (Шоу) – 59:16 (en)Вратари: Улльмарк (58:12 — 58:45, 59:00 — 59:16) — Ниеми.Штраф: 4 — 4.Броски: 35 (11+10+14) — 24 (6+11+7).

«Баффало» — «Монреаль» 0:3

«Питтсбург» — «Нью-Джерси» 3:4 ОТ

«Питтсбург» потерпел поражение от «Нью-Джерси» — 3:4 ОТ (1:0, 0:3, 2:0, 0:1).

За «Дэвилз» забивали Уилл Батчер (26-я минута), Блейк Коулман (28), Нико Хишир (29) и Тейлор Холл (61). У хозяев отличились Сидни Кросби (3), Брайан Дюмулин (44) и Фил Кессел (51).

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин нанес 2 броска и заработал отрицательный показатель полезности: «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Нью-Джерси» — 3:4 ОТ (1:0, 0:3, 2:0, 0:1) Голы: 1:0 – Кросби (Олексиак, Гюнцель) – 02:29 (5x5), 1:1 – Батчер (Сиверсон, Холл) – 25:15 (5x4), 1:2 – Коулман (Стэффорд, Заха) – 27:20 (5x5), 1:3 – Хишир (Мур, Холл) – 28:54 (4x4), 2:3 – Дюмулин (Кросби) – 43:13 (5x5), 3:3 – Кессел (Брассар, Шири) – 50:52 (5x5), 3:4 – Холл (Хишир) – 60:27 (3x3)Вратари: Мюррей — Кинкейд.Штраф: 6 — 6.Броски: 43 (15+12+16+0) — 34 (12+17+4+1).

«Питтсбург» — «Нью-Джерси» 3:4 ОТ

«Виннипег» — «Анахайм» 3:2 ОТ

«Виннипег» на домашнем льду победил «Анахайм» и преодолел отметку в 100 очков за сезон — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

В основное время в составе «Джетс» отличились Николай Элерс (7-я минута) и Марк Шайфли (21). У «Дакс» шайбы забросили Дерек Грант (6) и Ник Ритчи (51).

Победу хозяевам принес Кайл Коннор (64).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Анахайм» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) Голы: 0:1 – Грант (Линдхольм, Петтерссон) – 05:50 (5x4), 1:1 – Элерс (Шайфли, Уилер) – 06:46 (5x5), 2:1 – Шайфли (Уилер, Моррисси) – 20:45 (5x5), 2:2 – Ритчи – 50:17 (5x5), 3:2 – Коннор (Шайфли) – 63:16 (3x3)Вратари: Хеллебайк — Гибсон.Штраф: 4 — 4.Броски: 42 (17+16+8+1) — 18 (4+6+6+2).

«Виннипег» — «Анахайм» 3:2 ОТ

«Сент-Луис» — «Ванкувер» 4:1

«Сент-Луис» одержал победу над «Ванкувером» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

У «Блюз» отличились Патрик Берглунд (1-я и 25-я минуты), Владимир Тарасенко (41) и Дмитрий Яшкин (58). У гостей шайба в активе Сэма Ганье (35).

Тарасенко вернулся на лед после того, как пропустил две игры из-за травмы, и был признан второй звездой матча. Для Владимира сегодняшняя шайба стала 28-й в сезоне и 173-й в карьере. В снайперском зачете «Блюз» он вышел на девятое место, обойдя Реда Беренсона.

Одноклубник Тарасенко Иван Барбашев результативными действиями не отметился.

Форвард «Кэнакс» Николай Голдобин заработал отрицательный показатель полезности: «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Ванкувер» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) Голы: 1:0 – Берглунд (Пьетранджело, Стин) – 00:40 (5x5), 2:0 – Берглунд (Бродзяк) – 24:44 (4x5), 2:1 – Ганье (Седин, Седин) – 34:47 (5x5), 3:1 – Тарасенко (Шварц) – 40:14 (5x5), 4:1 – Яшкин (Соботка, Томпсон) – 57:31 (5x5)Вратари: Аллен — Нильссон.Штраф: 6 — 6.Броски: 25 (4+11+10) — 20 (12+5+3).

«Сент-Луис» — «Ванкувер» 4:1

«Даллас» — «Бостон» 2:3

«Даллас» на своей площадке уступил «Бостону» — 2:3 (1:0, 1:0, 0:3).

На шайбы Эсы Линделля (3-я минута) и Джейми Бенна (40) «Брюинз» ответили голами Брэда Маршана (42), Тима Шаллера (50) и Давида Пастрняка (60).

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов нанес 6 бросков в створ и заработал показатель полезности «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Бостон» — 2:3 (1:0, 1:0, 0:3) Голы: 1:0 — Линделль (Маккенна, Дикинсон) — 02:26 (5x5), 2:0 — Бенн (Сегин, Джонс) — 39:22 (4x5), 2:1 — Маршан (Пастрняк, Нэш) — 41:17 (5x5), 2:2 — Шаллер (Маршан, Миллер) — 49:47 (4x5), 2:3 — Пастрняк (Маршан, Крейчи) — 59:48 (5x5).Вратари: Лехтонен (59:48) — Раск.Штраф: 6 — 8.Броски: 42 (17+13+12) — 36 (10+16+10).

«Даллас» — «Бостон» 2:3

Турнирная таблица Восточной конференции Фото: espn.com