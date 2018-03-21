Панарин стал первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающийпризнан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге.

Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

В матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин оформил свой второй хет-трик в карьере. Кроме того, российский хоккеист записал на свой счет еще и ассист.

Второй звездой дня стал нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, который забросил две шайбы в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (2:1 ОТ).

Третьей звездой признан нападающий «Детройта» Дилан Ларкин, на счету которого 3 (2+1) очка в матче с «Филадельфией» (5:4 Б).

НХЛ. Хет-трик Панарина, рекорд Василевского, дебютный гол Свечникова

