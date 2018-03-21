ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Панарин стал первой звездой дня в НХЛ

    НХЛ Коламбус Блю Джекетс Нью-Йорк Рейнджерс Виннипег Джетс Детройт Ред Уингз
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Артемий Панарин
    На фото:Артемий Панарин
    Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге.

    Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

    В матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин оформил свой второй хет-трик в карьере. Кроме того, российский хоккеист записал на свой счет еще и ассист.

    Второй звездой дня стал нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, который забросил две шайбы в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (2:1 ОТ).

    Третьей звездой признан нападающий «Детройта» Дилан Ларкин, на счету которого 3 (2+1) очка в матче с «Филадельфией» (5:4 Б).

    НХЛ. Хет-трик Панарина, рекорд Василевского, дебютный гол Свечникова

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • НХЛ. Хет-трик Панарина, рекорд Василевского, дебютный гол Свечникова
  • Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 марта
    •
  • НХЛ. Шайба Панарина, передача Емелина
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 марта
    •
  • 20/03
    • Куликов отказался от операции на спине
  • 18/03
    • Дмитрий Куликов выбыл до конца сезона
  • 13/03
    • Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
  • 12/03
    • Малкин стал третьей звездой недели в НХЛ
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Евгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаЕвгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыВалерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИАлександр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке
    Подробный разбор
  • «Нэшвилл» и «Тампа» вышли в плей-офф, неделя российских юбилеев в НХЛ
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • ЦСКА идет без потерь, «Автомобилист» расстался с Крикуновым, фантастический Кравцов
  • Итоги недели в КХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Затяжной старт Южного
  • Прогнозы и ставки на хоккей и теннис 21 марта
  • 5,83
    •
  • Дания не вызывает доверия
  • Дания – Панама. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 22 марта
  • 2,14
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • СКА в шаге от «западного» финала
  • «Локомотив» проиграл в хоккее, но победил в борьбе
    • 11:04
  • НХЛ. Хет-трик Панарина, рекорд Василевского, дебютный гол Свечникова
  • Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 марта
    • 09:15
  • 09:04
    • Василевский установил рекорд «Тампы»
  • СКА обыграет «Локомотив» и выйдет в финал конференции
  • СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 22 марта
    • 1,41Завтра в 19:30
  • ЦСКА может пройти «Йокерит» уже в пятом матче серии
  • ЦСКА — «Йокерит». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 22 марта
    • 1,65Завтра в 19:30
  • 07:16
    • Ротенберг и Точицкий пришли на скамейку СКА во время драки, нарушив регламент
  • «Салават Юлаев» на кураже обыграет «Трактор»
  • «Трактор» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 21 марта
    • 2,13Сегодня в 17:00
  • «Металлург» и «Ак Барс» продолжат играть результативно
  • «Металлург» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 21 марта
    • 2,13Сегодня в 17:00
  • 23:21
    • Квартальнов: Нужно было побольше бросать и играть чуть попроще
  • 23:09
    • Знарок: Все матчи с «Локомотивом» будут тяжелыми
  • КХЛ. «Магнитка» уступила «Ак Барсу», СКА победил в Ярославле
  • Результаты матчей плей-офф Кубка Гагарина 20 марта
    • Вчера в 22:21
  • 21:48
    • ЦСКА — в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина
  • 19:35
    • «Ак Барс» вышел вперед в серии с «Магниткой»
  • 19:29
    • «Салават Юлаев» повел в серии с «Трактором»
  • Возьмет ли «Сент-Луис» реванш у «Бостона»?
  • «Сент-Луис» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 22 марта
    • 1,95Завтра в 03:00
  • 14:20
    • «Амур» продлил контракты с тремя игроками
  • 20/03
    • «Каролина» вызвала Зыкова из фарм-клуба
  • НХЛ. Шайба Панарина, передача Емелина
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 марта
    • Вчера в 08:38
  • 20/03
    • Куликов отказался от операции на спине
  • КХЛ. Дубль Ковальчука в Ярославле, первое поражение ЦСКА
  • Результаты матчей плей-офф Кубка Гагарина 19 марта
    • 19/03/2018 в 23:11
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон