КХЛ. Дубль Ковальчука в Ярославле, первое поражение ЦСКА

«Локомотив» — СКА 0:2

В Ярославле состоялся третий матч полуфинала Кубка Гагарина в Западной конференции между «Локомотивом» и СКА.

Гости одержали победу в матче со счетом 2:0.

Дубль в этой встрече оформил Илья Ковальчук, который по разу отличился во втором и третьем периодах.

Стоит отметить, что в первом периоде арбитры после долгого видеопросмотра отменили гол защитника «Локо» Якуба Накладала, так как во время атаки шайба покинула пределы ледовой площадки.

Таким образом, СКА повел в серии со счетом 2:1.

«Локомотив» обыграл СКА в Санкт-Петербурге

КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала. Третий матч «Локомотив» (Ярославль) – СКА (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Ковальчук — 2 (бол., Рыков, Шипачев), 35:07 — 0:1. Ковальчук — 3 (Торесен), 57:24 — 0:2.Вратари: Судницин (59:37) — Коскинен.Штраф: 14 — 37.Броски: 30 (4+9+17) — 36 (10+16+10).

«Йокерит» — ЦСКА 2:1 ОТ

В третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции «Йокерит» принимал ЦСКА в Хельсинки.

Хозяева льда отпраздновали победу со счетом 2:1 в овертайме.

Решающую шайбу на 78-й минуте встречи забросил Мэттью Гилрой. Олли Палола отличился у «Йокерита» во втором периоде. У «армейцев» шайба на счету Михаила Пашнина.

Отметим, что в третьем периоде до конца встречи был удален защитник «Йокерита» Йеспер Йенсен, который получил от судей штраф «5+20» за удар в область головы и шеи.

Это поражение стало для ЦСКА первым в нынешнем плей-офф.

Счет в серии после трех матчей — 2:1 в пользу ЦСКА. Четвертый матч серии состоится 20 марта

ЦСКА повторно переиграл «Йокерит»