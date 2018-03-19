КХЛ. Дубль Ковальчука в Ярославле, первое поражение ЦСКА

«Локомотив» — СКА 0:2
В Ярославле состоялся третий матч полуфинала Кубка Гагарина в Западной конференции между «Локомотивом» и СКА.
Гости одержали победу в матче со счетом 2:0.
Дубль в этой встрече оформил Илья Ковальчук, который по разу отличился во втором и третьем периодах.
Стоит отметить, что в первом периоде арбитры после долгого видеопросмотра отменили гол защитника «Локо» Якуба Накладала, так как во время атаки шайба покинула пределы ледовой площадки.
Таким образом, СКА повел в серии со счетом 2:1.
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«Йокерит» — ЦСКА 2:1 ОТ
В третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции «Йокерит» принимал ЦСКА в Хельсинки.
Хозяева льда отпраздновали победу со счетом 2:1 в овертайме.
Решающую шайбу на 78-й минуте встречи забросил Мэттью Гилрой. Олли Палола отличился у «Йокерита» во втором периоде. У «армейцев» шайба на счету Михаила Пашнина.
Отметим, что в третьем периоде до конца встречи был удален защитник «Йокерита» Йеспер Йенсен, который получил от судей штраф «5+20» за удар в область головы и шеи.
Это поражение стало для ЦСКА первым в нынешнем плей-офф.
Счет в серии после трех матчей — 2:1 в пользу ЦСКА. Четвертый матч серии состоится 20 марта
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