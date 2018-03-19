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    КХЛ. Дубль Ковальчука в Ярославле, первое поражение ЦСКА

    Результаты матчей плей-офф Кубка Гагарина 19 марта

    КХЛ ЦСКА СКА Локомотив Йокерит
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    «Йокерит» — ЦСКА
    «Йокерит» — ЦСКА
    В понедельник, 19 марта, в рамках плей-офф Кубка Гагарина прошли два матча.

    «Локомотив» — СКА 0:2

    В Ярославле состоялся третий матч полуфинала Кубка Гагарина в Западной конференции между «Локомотивом» и СКА.

    Гости одержали победу в матче со счетом 2:0.

    Дубль в этой встрече оформил Илья Ковальчук, который по разу отличился во втором и третьем периодах.

    Стоит отметить, что в первом периоде арбитры после долгого видеопросмотра отменили гол защитника «Локо» Якуба Накладала, так как во время атаки шайба покинула пределы ледовой площадки.

    Таким образом, СКА повел в серии со счетом 2:1.

    «Локомотив» обыграл СКА в Санкт-Петербурге

    КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала. Третий матч
    «Локомотив» (Ярославль) – СКА (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Ковальчук — 2 (бол., Рыков, Шипачев), 35:07 — 0:1. Ковальчук — 3 (Торесен), 57:24 — 0:2.Вратари: Судницин (59:37) — Коскинен.Штраф: 14 — 37.Броски: 30 (4+9+17) — 36 (10+16+10).

    «Йокерит» — ЦСКА 2:1 ОТ

    В третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции «Йокерит» принимал ЦСКА в Хельсинки.

    Хозяева льда отпраздновали победу со счетом 2:1 в овертайме.

    Решающую шайбу на 78-й минуте встречи забросил Мэттью Гилрой. Олли Палола отличился у «Йокерита» во втором периоде. У «армейцев» шайба на счету Михаила Пашнина.

    Отметим, что в третьем периоде до конца встречи был удален защитник «Йокерита» Йеспер Йенсен, который получил от судей штраф «5+20» за удар в область головы и шеи.

    Это поражение стало для ЦСКА первым в нынешнем плей-офф.

    Счет в серии после трех матчей — 2:1 в пользу ЦСКА. Четвертый матч серии состоится 20 марта

    ЦСКА повторно переиграл «Йокерит»

    КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала. Третий матч
    «Йокерит» (Хельсинки) — ЦСКА (Москва) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Палола — 5 (бол., Толванен, Гилрой), 31:38 — 1:0. Пашнин — 1 (Жарков), 41:31 — 1:1. Гилрой — 2 (бол., Гилрой), 77:36 — 2:1.Вратари: Рамо — Сорокин.Штраф: 62 — 22.Броски: 26 (6+7+7+6) — 34 (9+7+6+12).
    Сумеет ли «Локомотив» снова победить СКА?«Локомотив» — СКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 19 марта
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