ЦСКА повторно переиграл «Йокерит»

В Москве состоялся второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции между местными финским

Хозяева одержали вторую победу в серии, выиграв со счетом 2:0.

Шайбы у победителей забросили Михаил Григоренко и Сергей Андронов.

Отметим, что голкипер ЦСКА Илья Сорокин сохранил свои ворота сухими в пятом из шести матчей плей-офф. В текущем розыгрыше Кубка Гагарина «армейцы» пока пропустили всего одну шайбу.

Счет в серии — 2:0 в пользу ЦСКА.