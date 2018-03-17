ЦСКА повторно переиграл «Йокерит»

Хозяева одержали вторую победу в серии, выиграв со счетом 2:0.
Шайбы у победителей забросили Михаил Григоренко и Сергей Андронов.
Отметим, что голкипер ЦСКА Илья Сорокин сохранил свои ворота сухими в пятом из шести матчей плей-офф. В текущем розыгрыше Кубка Гагарина «армейцы» пока пропустили всего одну шайбу.
Счет в серии — 2:0 в пользу ЦСКА.
КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала. Второй матч
ЦСКА (Москва) – «Йокерит» (Хельсинки) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Григоренко — 4 (Попов, Ничушкин), 25:12 — 1:0. Андронов — 3 (Телегин, Нестеров), 46:00 — 2:0.Вратари: Сорокин — Рамо (58:48).Штраф: 6 — 8.Броски: 38 (13+17+8) — 26 (6+8+12).