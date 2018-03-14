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    НХЛ. Три передачи Кучерова, провал Василевского

    Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 марта

    НХЛ Каролина Харрикейнз Бостон Брюинз Монреаль Канадиенс Даллас Старз Тампа-Бэй Лайтнинг Оттава Сенаторз Нэшвилл Предаторз Виннипег Джетс Миннесота Уайлд Колорадо Эвеланш Калгари Флэймз Эдмонтон Ойлерз Аризона Койотс Лос-Анджелес Кингз
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    Андрей Василевский в третий раз в сезоне пропустил шесть шайб
    nhl.com
    НХЛ. Все матчиС 02:00 мск
    «Тампа-Бэй» проиграла «Оттаве» и упустила лидерство в общей таблице лиги.

    «Каролина» — «Бостон» 4:6

    «Каролина» на своем льду проиграла «Бостону» — 4:6 (0:1, 3:0, 1:5).

    Героем матча стал чешский форвард «мишек» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик (51, 57, 59). По разу отличились Брэд Маршан (20), Мэтт Грзелчик (51) и Дэнтон Хайнен (52). У «Харрикейнз» забивали Себастьян Ахо (23), Теуво Терявяйнен (33), Джастин Уильямс (39) и Брок Макгинн (41).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    "Каролина" — "Бостон" — 4:6 (0:1, 3:0, 1:5)
    Голы: 0:1 – Маршан (Пастрняк, Нэш) – 19:49 (5x5), 1:1 – Ахо (Терявяйнен, Фолк) – 22:10 (5x4), 2:1 – Терявяйнен (Ахо, Фолк) – 32:06 (5x3), 3:1 – Уильямс (Макгинн, Линдхольм) – 38:43 (5x5), 4:1 – Макгинн (Линдхольм) – 40:51 (4x5), 4:2 – Грзелчик (Курали, Шаллер) – 50:04 (5x5), 4:3 – Пастрняк (Маршан) – 51:00 (5x5), 4:4 – Хайнен (Крейчи, Нэш) – 51:21 (5x5), 4:5 – Пастрняк (Грзелчик, Маршан) – 56:30 (5x4), 4:6 – Пастрняк (Миллер, Нэш) – 58:26 (en)Вратари: Уорд (58:08 — 58:26) — Раск.Штраф: 8 — 10.Броски: 33 (7+18+8) — 34 (13+6+15).
    "Каролина" — "Бостон" 4:6

    "Монреаль" — "Даллас" 4:2

    "Монреаль" дома обыграл "Даллас" со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). Дублем в составе «Канадиенс» отметился финский форвард Арттури Лехконен (17-я и 29-я минуты). Окончательный результат в матче установил российский форвард хозяев Никита Щербак (50). У "звезд" шайбы забросили Радек Факса (12) и Джейми Бенн (39, с передачи Александра Радулова).
    НХЛ. Регулярный чемпионат
    "Монреаль" — "Даллас" — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
    Голы: 0:1 – Факса (Пэтерин, Питлик) – 11:48 (5x5), 1:1 – Лехконен (Гальченюк, де ла Роуз) – 16:31 (5x5), 2:1 – Лехконен (Друен, Питри) – 28:41 (5x4), 3:1 – Галлахер (Друен, Гальченюк) – 29:16 (5x3), 3:2 – Бенн (А. Радулов, Шор) – 38:20 (5x4), 4:2 – Щербак – 49:26 (5x4)Вратари: Ниеми — Лехтонен (57:58).Штраф: 20 — 22.Броски: 26 (8+11+7) — 38 (15+7+16).
    "Монреаль" — "Даллас" 4:2

    "Тампа-Бэй" — "Оттава" 4:7

    "Оттава" в гостях перебросала "Тампу-Бэй" — 7:4 (3:1, 3:2, 1:1). В составе победителей отличились Магнус Пяярви (8-я минута), Райан Дзингел (11), Том Пайэтт (12), Мариан Габорик (28), Майк Хоффман (34, 44) и Эрик Карлссон (39). У "Лайтнинг" хет-триком отметился Джей Ти Миллер (5, 23, 37), еще одну шайбу забросил Райан Макдона (53). Российский нападающий "молний" Никита Кучеров записал себе в актив три результативных передачи. Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев за 16 минут 20 секунд заработал отрицательный показатель полезности "-1". Голкипер Андрей Василевский, отразивший 23 из 29 бросков, был заменен перед третьим периодом.
    НХЛ. Регулярный чемпионат
    "Тампа-Бэй" – "Оттава" – 4:7 (1:3, 2:3, 1:1)
    Голы: 1:0 – Миллер (Кучеров, Стэмкос) – 04:19 (5x5), 1:1 – Пяаярви (Пайят, Пажо) – 07:47 (5x5), 1:2 – Дзингел (Габорик, Сеси) – 10:47 (5x4), 1:3 – Пайят (Сеси, Боровецки) – 11:24 (5x5), 2:3 – Миллер (Кучеров, Хедман) – 22:03 (5x4), 2:4 – Габорик (Дзингел, Барроуз) – 27:18 (5x4), 2:5 – Хоффман (Бургдорфер, Дюшейн) – 33:44 (5x5), 3:5 – Миллер (Стэмкос, Хедман) – 36:26 (5x4), 3:6 – Карлссон – 38:30 (5x5), 3:7 – Хоффман (Карлссон, Дюшейн) – 43:46 (5x5), 4:7 – Макдона (Стэмкос, Кучеров) – 52:44 (5x5)Вратари: Василевский (Будай, 40:00) – Кондон.Штраф: 9 – 13.Броски: 46 (17+21+8) – 33 (17+12+4).
    "Тампа-Бэй" — "Оттава" 4:7

    "Нэшвилл" — "Виннипег" 3:1

    "Нэшвилл" на своем льду переиграл "Виннипег" со счетом 3:1 (3:0, 0:0, 0:1). Победу хозяевам принесли Кевин Фиала (3-я минута), Остон Уотсон (9) и Виктор Арвидссон (9). У "Джетс" отличился Кайл Коннор (42). Российский защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провел на льду 12 минут 1 секунду и нанёс 2 броска по воротам. "Хищники" Питера Лавиолетта стали второй командой в нынешнем сезоне после «Тампы-Бэй», которая набрала 100 очков в регулярном чемпионате. При этом «Нэшвилл» из-за меньшего количества проведенных матчей опередил «молний» и возглавил общую турнирную таблицу лиги.
    НХЛ. Регулярный чемпионат
    "Нэшвилл" — "Виннипег" — 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)
    Голы: 1:0 – Фиала (Йози, Туррис) – 02:48 (5x5), 2:0 – Уотсон (Эллис) – 08:15 (4x5), 3:0 – Арвидссон (Форсберг) – 08:49 (4x5), 3:1 – Коннор (Уилер, Лайне) – 41:08 (5x4)Вратари: Ринне — Хатчинсон (Хеллебайк, 8:49, 58:23 — 58:30, 58:32).Штраф: 18 — 14.Броски: 45 (24+11+10) — 33 (6+12+15).
    "Нэшвилл" — "Виннипег" 3:1

    "Миннесота" — "Колорадо" 1:5

    "Колорадо" одержал победу над "Миннесотой" — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0). В составе "Эвеланш" отличились Джей Ти Комфер (17-я, 54-я минуты), Никита Задоров (35), Нэтан Маккиннон (41) и Тайсон Йост (59). "Уайлд" ответили шайбой Микко Койву (34). Голкипер "лавин" Семен Варламов отразил 33 из 34 бросков.
    НХЛ. Регулярный чемпионат
    "Миннесота" — "Колорадо" — 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
    Голы: 0:1 – Комфер (Варсовски) – 16:22 (5x5), 1:1 – Койву (Койл) – 33:56 (4x4), 1:2 – Задоров (Комо) – 34:55 (5x5), 1:3 – Маккиннон (Немет) – 40:11 (5x5), 1:4 – Комфер (Жирар, Андригетто) – 53:26 (5x4), 1:5 – Джост (Бэрри, Рантанен) – 58:39 (5x4)Вратари: Дубник — Варламов.Штраф: 10 — 12.Броски: 34 (12+15+7) — 22 (5+10+7).
    "Миннесота" — "Колорадо" 1:5

    "Калгари" — "Эдмонтон" 1:0

    "Калгари" дома нанес поражение "Эдмонтону" — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Автором единственной шайбы стал Джонни Годро (на 26-й минуте). Российский нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев за 9 минут 11 секунд нанес 1 бросок по воротам.
    НХЛ. Регулярный чемпионат
    "Калгари" — "Эдмонтон" — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
    Гол: 1:0 – Годро (Монахан, Ферланд) – 25:18 (5x5)Вратари: Смит — Тэлбот (58:33).Штраф: 11 — 9.Броски: 32 (10+12+10) — 28 (11+9+8).
    "Калгари" — "Эдмонтон" 1:0

    "Аризона" — "Лос-Анджелес" 4:3 Б

    "Аризона" по буллитам обыграла "Лос-Анджелес" — 4:3 Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 1:0). В основной время у "Койотс" отличились Клейтон Келлер (6-я минута), Ник Казинс (16) и Кристиан Дворак (31), у "Кингз" дубль оформил Джефф Картер (53, 58), автором еще одного гола стал Таннер Пирсон (31). Победный буллит реализовал защитник «койотов» Алекс Голигоски.
    НХЛ. Регулярный чемпионат
    "Аризона" — "Лос-Анджелес" — 4:3 Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 1:0)
    Голы: 1:0 – Келлер (Степан) – 05:08 (5x5), 2:0 – Казинс (Яльмарссон) – 15:43 (5x5), 3:0 – Дворак (Доми, Казинс) – 30:13 (5x5), 3:1 – Пирсон (Кемпе, Тоффоли) – 30:40 (5x5), 3:2 – Картер (Даути, Маззин) – 52:03 (5x4), 3:3 – Картер (Даути, Копитар) – 57:42 (5x5), 4:3 – Голигоски – 65:00 (ПБ)Вратари: Хилл — Кэмпбелл.Штраф: 8 — 2.Броски: 29 (9+12+5+3) — 37 (9+7+13+8).
    Турнирная таблица Восточной конференции
    Фото: espn.com
    Турнирная таблица Западной конференции
    Фото: espn.com
    «Бостон» может одержать третью в сезоне победу над «Каролиной»«Каролина» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 14 марта
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