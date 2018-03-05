Захарчук дисквалифицирован на пять матчей

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал защитника нижегородского «Торпедо»на пять матчей, сообщается на официальном сайте лиги.

«Торпедо» уступило ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:2 во втором матче 1/4 финала Западной конференции. В первом периоде матча Захарчук ударил плечом в голову игрока обороны «Локомотива» Павла Коледова.

Защитник ЦСКА дисквалифицирован на два матча за атаку в голову

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника "Торпедо" Степана Захарчука наказание за атаку соперника в голову или шею – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф, а также дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

В соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим + дисциплинарным до конца игры штрафом в разных матчах, то на него накладывается дополнительно два матча дисквалификации и индивидуальный штраф. Поэтому суммарный срок дисквалификации Захарчука составит пять матчей.