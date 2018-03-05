Защитник ЦСКА дисквалифицирован на два матча за атаку в голову

Защитник московского ЦСКАдисквалифицирован на два матча плей-офф КХЛ, сообщается на сайте лиги.

ЦСКА в воскресенье обыграл московский «Спартак» (6:0) в первой игре серии первого раунда плей-офф КХЛ. На шестой минуте первого периода Блажиевский атаковал нападающего «красно-белых» Илью Талалуева и получил двухминутный штраф.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника ЦСКА Артема Блажиевского наказание за атаку соперника в голову или шею – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф, а также дисквалифицировать игрока на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

Второй матч серии состоится 5 марта на площадке «армейцев».