Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Овечкин — вторая звезда дня в НХЛ

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Тампа-Бэй Лайтнинг Даллас Старз
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Александр Овечкин
    На фото:Александр Овечкин
    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин назван второй звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

    Форвард стал автором гола в матче против «Торонто» (5:2). Шайба стала для него 40-й в сезоне.

    Овечкин стал шестым хоккеистом в истории НХЛ, забросившим не менее 40 шайб в девяти сезонах. За 13 сезонов в НХЛ россиянин семь раз первым в лиге добивался этого показателя. Это лучший результат в истории. Кроме Овечкина, по 40 шайб за сезон девять раз забивали Майк Босси и Майк Гартнер. По 10 раз данное достижение покорялось Марселю Дионну и Марио Лемье, 12 раз отметку в 40 шайб за сезон преодолевал Уэйн Гретцки.

    Теперь на счету 32-летнего Овечкина 598 голов. Ему осталось забить еще дважды, чтобы стать 20-м хоккеистом в истории лиги, вышедшим на рубеж 600 заброшенных шайб. Пока только трое смогли сделать это менее чем за 1000 матчей: Гретцки (718), Лемье (719) и Халл (900). У Овечкина есть шанс составить им компанию — он провел 986 игр в НХЛ. В понедельник капитан «Вашингтона» побил клубный рекорд по количеству матчей, проведенных в составе «Кэпиталз». До Овечкина он принадлежал Калле Юханссону (983).

    Первой звездой дня назван нападающий «Тампы-Бэй» Стивен Стэмкос. На его счету пять очков — два гола и три передачи — в игре с «Филадельфией» (7:6 Б).

    Замкнул тройку лучших Джейми Бенн из «Далласа», в активе которого победный бросок и голевой пас в игре с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ).

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • НХЛ. Перестрелки в Тампе и Аннаполисе, рекорд Овечкина
  • Подробности матчей «регулярки» НХЛ 4 марта
    •
  • НХЛ. «Тампа» без Кучерова и Василевского обыграла «Даллас», «Бостон» «уничтожил» «Питтсбург»
  • Обзор матчей «регулярки» НХЛ 2 марта
    •
  • 03/03
    • Кучеров может вернуться на лед 3 марта
  • 27/02
    • Наместников перешел из «Тампы» в «Рейнджерс»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Александр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Евгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоРальф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераАлександр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017Юниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • Знарку лучше уйти из сборной победителем
  • Изучаем противоречивые мнения о дальнейшей судьбе хоккейной сборной России и ее наставника
    •
  • Дедлайн обменов в НХЛ, серия побед «Филадельфии», удачная неделя россиян
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Все в руках Гаттузо
  • Прогнозы и ставки на футбол 4 марта
  • 4,69
    •
  • На «Балайдосе» снова «верх»
  • «Сельта» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки на матч 27-го тура испанского чемпионата по футболу 5-го марта
  • 1,84
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • НХЛ. Перестрелки в Тампе и Аннаполисе, рекорд Овечкина
  • Подробности матчей «регулярки» НХЛ 4 марта
    • 09:28
  • 21:12
    • «Сочи» одержал победу в первом матче серии с «Йокеритом»
  • 19:40
    • «Локомотив» начал с победы серию плей-офф с «Торпедо»
  • «Сан-Хосе» и «Коламбус» не должны забросить много шайб
  • «Сан-Хосе» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 5 марта
    • 1,87Завтра в 05:00
  • 03/03
    • Зарипов не участвует в тренировке «Ак Барса» перед стартом плей-офф КХЛ
  • 03/03
    • Миронов: Есть такая штука в НХЛ – русский фактор, лично на себе ощутил
  • 03/03
    • «Колорадо» выставил Миронова на драфт отказов
  • 03/03
    • «Сибирь» продлила контракты с Красиковым и Алексеевым
  • 03/03
    • Кучеров может вернуться на лед 3 марта
  • НХЛ. Две передачи Дадонова, шайба Бучневича, поражение Бобровского
  • Результаты матчей «регулярки» НХЛ 3 марта
    • Вчера в 09:16
  • 03/03
    • Квартальнов продлил контракт с «Локомотивом»
  • «Автомобилист» — «Магнитка». Подарят ли соперники результативный матч?
  • «Автомобилист» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 4 марта
    • 1,99Сегодня в 16:00
  • «Салават» даже без Скривенса фаворит в матче с «Авангардом»
  • «Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 4 марта
    • 2,27Сегодня в 14:30
  • 03/03
    • Кожевников не верит в способность «Северстали» пройти СКА
  • 02/03
    • Миронов может вернуться в КХЛ
  • «Йокерит» прервет серию неудач в играх с «Сочи»
  • «Йокерит» — «Сочи». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 3 марта
    • 1,6503/03/2018 в 17:00
  • 02/03
    • Решение о дальнейшей судьбе «Лады» будет принято до 30 марта
  • НХЛ. «Тампа» без Кучерова и Василевского обыграла «Даллас», «Бостон» «уничтожил» «Питтсбург»
  • Обзор матчей «регулярки» НХЛ 2 марта
    • 02/03/2018 в 10:10
  • 02/03
    • Малкин — вторая звезда февраля в НХЛ
  • КХЛ. «Салават» обыграл «Ак Барс», СКА дожал «Северсталь»
  • Подробности матчей регулярного чемпионата КХЛ 1 марта
    • 02/03/2018 в 00:05
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон