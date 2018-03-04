Овечкин — вторая звезда дня в НХЛ

Капитан «Вашингтона»назван второй звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Форвард стал автором гола в матче против «Торонто» (5:2). Шайба стала для него 40-й в сезоне.

Овечкин стал шестым хоккеистом в истории НХЛ, забросившим не менее 40 шайб в девяти сезонах. За 13 сезонов в НХЛ россиянин семь раз первым в лиге добивался этого показателя. Это лучший результат в истории. Кроме Овечкина, по 40 шайб за сезон девять раз забивали Майк Босси и Майк Гартнер. По 10 раз данное достижение покорялось Марселю Дионну и Марио Лемье, 12 раз отметку в 40 шайб за сезон преодолевал Уэйн Гретцки.

Теперь на счету 32-летнего Овечкина 598 голов. Ему осталось забить еще дважды, чтобы стать 20-м хоккеистом в истории лиги, вышедшим на рубеж 600 заброшенных шайб. Пока только трое смогли сделать это менее чем за 1000 матчей: Гретцки (718), Лемье (719) и Халл (900). У Овечкина есть шанс составить им компанию — он провел 986 игр в НХЛ. В понедельник капитан «Вашингтона» побил клубный рекорд по количеству матчей, проведенных в составе «Кэпиталз». До Овечкина он принадлежал Калле Юханссону (983).

Первой звездой дня назван нападающий «Тампы-Бэй» Стивен Стэмкос. На его счету пять очков — два гола и три передачи — в игре с «Филадельфией» (7:6 Б).

Замкнул тройку лучших Джейми Бенн из «Далласа», в активе которого победный бросок и голевой пас в игре с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ).