НХЛ. Перестрелки в Тампе и Аннаполисе, рекорд Овечкина

«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» 7:6 Б
Три результативные передачи россиянина Никиты Кучерова помогли «Тампе-Бэй» победить «Филадельфию» — 7:6 Б (1:3, 2:1, 3:2, 0:0, 1:0).
Кучеров дважды ассистировал Стивену Стэмкосу (9-я и 48-я минуты), а также Виктору Хедману (26), который на 51-й минуте оформил дубль. Еще по шайбе забросили Дэн Джирарди (33) и Джей Ти Миллер (45). Победный буллит исполнил Брэйден Поинт.
У гостей гол и две результативные передачи на свой счет записал российский защитник Иван Проворов, который отличился на 42-й минуте и ассистировал Роберту Хаггу (19) и Клоду Жиру (58). Также у «Флайерз» отличились Нолан Патрик (8), Якуб Ворачек (15) и Йори Лехтеря (37).
Проворов был признан третьей звездой игры вслед за Стэмкосом и Хедманом.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 37 бросков в основное и дополнительное время, а также два буллита в послематчевой серии.
«Даллас» — «Сент-Луис» 3:2 ОТ
Шайба Александра Радулова помогла «Далласу» победить «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).
Радулов спас «Старз» от поражения в основное время, сравняв счет на 58-й минуте. Также у хозяев отличился Тайлер Питлик (28), а победную шайбу забросил Джейми Бенн (64).
У гостей забивали россиянин Иван Барбашев (34), которому ассистировал Владимир Тарасенко, и Джейден Шварц (53).
Радулов, для которого эта шайба стала 24-й в сезоне, был признан первой звездой матча.
«Лос-Анджелес» — «Чикаго» 3:5
«Чикаго» в гостях перебросал «Лос-Анджелес» — 5:3 (1:0, 0:3, 4:0).
В составе «Блэкхоукс» шайбы забросили Джордан Оестерл (14-я минута), россиянин Артем Анисимов (51), Винс Хиностроза (55), Джонатан Тэйвз (59) и Патрик Кейн (60). У «Кингз» отличились Таннер Пирсон (25), Алек Мартинес (27) и Алекс Иафалло (38).
«Бостон» — «Монреаль» 2:1 ОТ
«Бостон» в овертайме победил «Монреаль» — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).
На гол Брендана Галлахера на 10-й минуте «Брюинз» ответили шайбами Джейка Дебраска (58) и Брэда Маршана (63).
Голкипер хозяев Антон Худобин отразил 27 из 28 бросков и стал второй звездой матча.
Российский нападающий «Канадиенс» Никита Щербак провел на площадке 12 минут 37 секунд и нанес 3 броска по воротам.
«Питтсбург» — «Айлендерс» 3:2 ОТ
«Питтсбург» на своем льду нанес поражение «Айлендерс» – 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0).
У хозяев в основное время отличились Патрик Хернквист (39-я минута) и Дерек Барссар — 52, у «островитян» — Брэндон Дэвидсон (2) и Андерс Ли (45). Победную шайбу забросил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (64).
Российский центрфорвард хозяев Евгений Малкин за 20 минут на льду нанёс 7 бросков и отдал результативную передачу, которая стала для него 43-й в сезоне.
«Аризона» — «Оттава» 2:1
«Аризона» обыграла «Оттаву» – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).
В составе «Койотс» заброшенными шайбами отметились Оливер Экман-Ларссон (19-я минута) и Джордан Мартинук (35). Единственная шайба «Сенаторз» на счету Жана-Габриэля Пажо (4).
«Вашингтон» — «Торонто» 5:2
«Вашингтон» одержал победу над «Торонто» — 5:2 (3:1, 2:1, 0:0).
В составе «Кэпиталз» шайбы забросили российские форварды Евгений Кузнецов (4-я минута) и Александр Овечкин (7), а также Никлас Бекстрем (17), Джон Карлсон (29) и Якуб Врана (31).
Кузнецов, сделавший также две результативных передачи, стал второй звездой матча. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился одной передачей.
Овечкин стал шестым хоккеистом в истории НХЛ, забросившим не менее 40 шайб в девяти сезонах. За 13 сезонов в НХЛ россиянин семь раз первым в лиге добивался этого показателя. Это лучший результат в истории. Кроме Овечкина, по 40 шайб за сезон девять раз забивали Майк Босси и Майк Гартнер. По 10 раз данное достижение покорялось Марселю Дионну и Марио Лемье, 12 раз отметку в 40 шайб за сезон преодолевал Уэйн Гретцки.
Теперь на счету 32-летнего Овечкина 598 голов. Ему осталось забить еще дважды, чтобы стать 20-м хоккеистом в истории лиги, вышедшим на рубеж 600 заброшенных шайб. Пока только трое смогли сделать это менее чем за 1000 матчей: Гретцки (718), Лемье (719) и Халл (900). У Овечкина есть шанс составить им компанию — он провел 986 игр в НХЛ. В понедельник капитан «Вашингтона» побил клубный рекорд по количеству матчей, проведенных в составе «Кэпиталз». До Овечкина он принадлежал Калле Юханссону (983).
У «Мэйпл Лифс» отличились Зак Хайман (6) и Назем Кадри (28). Защитник «кленовых» Никита Зайцев закончил игру с худшим показателем полезности в обеих командах («-2»).
«Эдмонтон» — «Рейнджерс» 2:3
«Эдмонтон» на своем льду проиграл «Рейнджерс» — 2:3 (0:1, 2:2, 0:0).
Победу гостям принесли Крис Крайдер (1-я минута), Мика Зибанеджад (28, с передачи Павла Бучневича) и Пол Кэри (30). У «Ойлерз» отличились Коннор Макдэвид (26) и Райан Ньюджент-Хопкинс (37).
Эта победа стала первой в НХЛ для российского голкипера «Рейнджерс» Александра Георгиева (35 сейвов). Для этого ему потребовалось сыграть три матча.
Новичок гостей Владислав Наместников провел на льду 16 минут 24 секунды. Бучневич отыграл 17 минут 8 секунд.
Нападающий «Ойлерз» Антон Слепышев сыграл 12 минут 30 секунд.