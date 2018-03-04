НХЛ. Перестрелки в Тампе и Аннаполисе, рекорд Овечкина

«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» 7:6 Б

Три результативные передачи россиянина Никиты Кучерова помогли «Тампе-Бэй» победить «Филадельфию» — 7:6 Б (1:3, 2:1, 3:2, 0:0, 1:0).

Кучеров дважды ассистировал Стивену Стэмкосу (9-я и 48-я минуты), а также Виктору Хедману (26), который на 51-й минуте оформил дубль. Еще по шайбе забросили Дэн Джирарди (33) и Джей Ти Миллер (45). Победный буллит исполнил Брэйден Поинт.

У гостей гол и две результативные передачи на свой счет записал российский защитник Иван Проворов, который отличился на 42-й минуте и ассистировал Роберту Хаггу (19) и Клоду Жиру (58). Также у «Флайерз» отличились Нолан Патрик (8), Якуб Ворачек (15) и Йори Лехтеря (37).

Проворов был признан третьей звездой игры вслед за Стэмкосом и Хедманом.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 37 бросков в основное и дополнительное время, а также два буллита в послематчевой серии.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Филадельфия» — 7:6 Б (1:3, 2:1, 3:2, 0:0, 1:0) Голы: 0:1 – Патрик (Жиру, Ворачек) – 07:08 (5x4), 1:1 – Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 08:16 (5x4), 1:2 – Ворачек (Патрик) – 14:30 (5x5), 1:3 – Хег (Лотон, Проворов) – 18:07 (5x5), 2:3 – Хедман (Стэмкос, Кучеров) – 25:57 (5x5), 3:3 – Джирарди (Хедман, Стэмкос) – 32:47 (5x5), 3:4 – Лехтеря (Уил, Фильппула) – 36:15 (5x5), 3:5 – Проворов (Фильппула) – 41:06 (5x5), 4:5 – Миллер (Гурд, Пойнт) – 44:23 (5x5), 5:5 – Стэмкос (Кучеров, Киллорн) – 47:38 (5x5), 6:5 – Хедман (Стэмкос) – 50:03 (5x5), 6:6 – Жиру (Кутюрье, Проворов) – 57:07 (5x5), 7:6 – Пойнт – 65:00 (ПБ)Вратари: Василевский — Мразек.Штраф: 12 — 4.Броски: 35 (6+10+15+4) — 43 (14+11+14+4).

«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» 7:6 Б

«Даллас» — «Сент-Луис» 3:2 ОТ

Шайба Александра Радулова помогла «Далласу» победить «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).

Радулов спас «Старз» от поражения в основное время, сравняв счет на 58-й минуте. Также у хозяев отличился Тайлер Питлик (28), а победную шайбу забросил Джейми Бенн (64).

У гостей забивали россиянин Иван Барбашев (34), которому ассистировал Владимир Тарасенко, и Джейден Шварц (53).

Радулов, для которого эта шайба стала 24-й в сезоне, был признан первой звездой матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) Голы: 1:0 – Питлик (Руссель) – 27:04 (5x5), 1:1 – Барбашев (Тарасенко, Данн) – 33:06 (5x5), 1:2 – Шварц (Парэйко) – 52:43 (5x5), 2:2 – А. Радулов (Сегин, Бенн) – 57:04 (5x5), 3:2 – Бенн (Сегин) – 63:04 (3x3)Вратари: Бишоп — Хаттон.Штраф: 25 — 19.Броски: 34 (6+14+11+3) — 37 (9+15+13+0).

«Даллас» — «Сент-Луис» 3:2 ОТ

«Лос-Анджелес» — «Чикаго» 3:5

«Чикаго» в гостях перебросал «Лос-Анджелес» — 5:3 (1:0, 0:3, 4:0).

В составе «Блэкхоукс» шайбы забросили Джордан Оестерл (14-я минута), россиянин Артем Анисимов (51), Винс Хиностроза (55), Джонатан Тэйвз (59) и Патрик Кейн (60). У «Кингз» отличились Таннер Пирсон (25), Алек Мартинес (27) и Алекс Иафалло (38).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Чикаго» — 3:5 (0:1, 3:0, 0:4) Голы: 0:1 – Истерли – 13:11 (5x5), 1:1 – Пирсон – 24:27 (5x5), 2:1 – Мартинес (Браун, Копитар) – 26:21 (5x5), 3:1 – Иафалло – 37:48 (5x5), 3:2 – Анисимов (Тэйвз, Кейн) – 50:48 (5x4), 3:3 – Хиностроза – 54:24 (5x5), 3:4 – Тэйвз (Кейн, Сибрук) – 58:02 (5x4), 3:5 – Кейн (Саад, Тэйвз) – 59:57 (en)Вратари: Куик (58:35 — 59:57) — Форсберг.Штраф: 10 — 4.Броски: 32 (11+14+7) — 25 (7+8+10).

«Лос-Анджелес» — «Чикаго» 3:5

«Бостон» — «Монреаль» 2:1 ОТ

«Бостон» в овертайме победил «Монреаль» — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).

На гол Брендана Галлахера на 10-й минуте «Брюинз» ответили шайбами Джейка Дебраска (58) и Брэда Маршана (63).

Голкипер хозяев Антон Худобин отразил 27 из 28 бросков и стал второй звездой матча.

Российский нападающий «Канадиенс» Никита Щербак провел на площадке 12 минут 37 секунд и нанес 3 броска по воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Монреаль» — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) Голы: 0:1 – Галлахер – 09:16 (5x5), 1:1 – Дебраск (Холден, Круг) – 57:15 (5x4), 2:1 – Маршан (Круг, Джионта) – 62:06 (3x3)Вратари: Худобин — Ниеми.Штраф: 8 — 12.Броски: 50 (10+19+17+4) — 28 (12+5+11+0).

«Бостон» — «Монреаль» 2:1 ОТ

«Питтсбург» — «Айлендерс» 3:2 ОТ

«Питтсбург» на своем льду нанес поражение «Айлендерс» – 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0).

У хозяев в основное время отличились Патрик Хернквист (39-я минута) и Дерек Барссар — 52, у «островитян» — Брэндон Дэвидсон (2) и Андерс Ли (45). Победную шайбу забросил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (64).

Российский центрфорвард хозяев Евгений Малкин за 20 минут на льду нанёс 7 бросков и отдал результативную передачу, которая стала для него 43-й в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Айлендерс» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) Голы: 0:1 – Дэвидсон (Бейли, Ли) – 01:11 (5x5), 1:1 – Хёрнквист (Кессел, Малкин) – 38:04 (5x4), 1:2 – Ли (Таварес) – 44:59 (5x5), 2:2 – Брассар (Кессел, Симон) – 51:29 (5x5), 3:2 – Кросби (Шульц, Летанг) – 63:48 (4x4)Вратари: Джерри — Гибсон.Штраф: 4 — 4.Броски: 50 (19+19+9+3) — 27 (8+7+9+3).

«Питтсбург» — «Айлендерс» 3:2 ОТ

«Аризона» — «Оттава» 2:1

«Аризона» обыграла «Оттаву» – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

В составе «Койотс» заброшенными шайбами отметились Оливер Экман-Ларссон (19-я минута) и Джордан Мартинук (35). Единственная шайба «Сенаторз» на счету Жана-Габриэля Пажо (4).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Оттава» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) Голы: 0:1 – Пажо (Райан, Стоун) – 03:24 (5x5), 1:1 – Экман-Ларссон (Келлер, Степан) – 18:46 (5x5), 2:1 – Мартинук (Ричардсон, Казинс) – 34:07 (5x5)Вратари: Раанта — Кондон (58:43 — 59:06, 59:24 — 59:58).Штраф: 4 — 6.Броски: 27 (12+5+10) — 24 (8+12+4).

«Аризона» — «Оттава» 2:1

«Вашингтон» — «Торонто» 5:2

«Вашингтон» одержал победу над «Торонто» — 5:2 (3:1, 2:1, 0:0).

В составе «Кэпиталз» шайбы забросили российские форварды Евгений Кузнецов (4-я минута) и Александр Овечкин (7), а также Никлас Бекстрем (17), Джон Карлсон (29) и Якуб Врана (31).

Кузнецов, сделавший также две результативных передачи, стал второй звездой матча. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился одной передачей.

Овечкин стал шестым хоккеистом в истории НХЛ, забросившим не менее 40 шайб в девяти сезонах. За 13 сезонов в НХЛ россиянин семь раз первым в лиге добивался этого показателя. Это лучший результат в истории. Кроме Овечкина, по 40 шайб за сезон девять раз забивали Майк Босси и Майк Гартнер. По 10 раз данное достижение покорялось Марселю Дионну и Марио Лемье, 12 раз отметку в 40 шайб за сезон преодолевал Уэйн Гретцки.

Теперь на счету 32-летнего Овечкина 598 голов. Ему осталось забить еще дважды, чтобы стать 20-м хоккеистом в истории лиги, вышедшим на рубеж 600 заброшенных шайб. Пока только трое смогли сделать это менее чем за 1000 матчей: Гретцки (718), Лемье (719) и Халл (900). У Овечкина есть шанс составить им компанию — он провел 986 игр в НХЛ. В понедельник капитан «Вашингтона» побил клубный рекорд по количеству матчей, проведенных в составе «Кэпиталз». До Овечкина он принадлежал Калле Юханссону (983).

У «Мэйпл Лифс» отличились Зак Хайман (6) и Назем Кадри (28). Защитник «кленовых» Никита Зайцев закончил игру с худшим показателем полезности в обеих командах («-2»).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» – «Торонто» – 5:2 (3:1, 2:1, 0:0) Голы: 1:0 – Кузнецов (Бекстрём, Карлсон) – 03:50 (5x4), 1:1 – Хайман (Полак) – 05:20 (5x5), 2:1 – Овечкин (Уилсон, Бекстрём) – 06:19 (5x5), 3:1 – Бекстрём (Кузнецов, Карлсон) – 16:20 (5x4), 3:2 – Кадри (Марло, Дермотт) – 27:22 (5x5), 4:2 – Карлсон (Стивенсон, Бигл) – 28:05 (5x5), 5:2 – Врана (Кузнецов, Орлов) – 30:49 (5x5)Вратари: Холтби – Андерсен (Макэлхинни, 31:10, 58:57 – 58:58).Штраф: 4 – 4.Броски: 34 (12+18+4) – 29 (7+12+10).

«Вашингтон» — «Торонто» 5:2

«Эдмонтон» — «Рейнджерс» 2:3

«Эдмонтон» на своем льду проиграл «Рейнджерс» — 2:3 (0:1, 2:2, 0:0).

Победу гостям принесли Крис Крайдер (1-я минута), Мика Зибанеджад (28, с передачи Павла Бучневича) и Пол Кэри (30). У «Ойлерз» отличились Коннор Макдэвид (26) и Райан Ньюджент-Хопкинс (37).

Эта победа стала первой в НХЛ для российского голкипера «Рейнджерс» Александра Георгиева (35 сейвов). Для этого ему потребовалось сыграть три матча.

Новичок гостей Владислав Наместников провел на льду 16 минут 24 секунды. Бучневич отыграл 17 минут 8 секунд.

Нападающий «Ойлерз» Антон Слепышев сыграл 12 минут 30 секунд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Рейнджерс» — 2:3 (0:1, 2:2, 0:0) Голы: 0:1 – Крайдер (Зибанеджад, Гилмор) – 00:54 (5x5), 1:1 – Макдэвид (Беннинг, Тальбо) – 25:43 (5x5), 1:2 – Зибанеджад (Бучневич, Цуккарелло) – 27:51 (5x4), 1:3 – Кэри (Маклеод, Деарне) – 29:07 (5x5), 2:3 – Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Секера) – 36:48 (6x5)Вратари: Тэлбот — Георгиев.Штраф: 6 — 4.Броски: 37 (6+16+15) — 34 (8+22+4).

«Эдмонтон» — «Рейнджерс» 2:3

Турнирная таблица Восточной конференции Фото: espn.com