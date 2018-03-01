Наместников и Спунер поделили звание первой звезды дня в НХЛ

Новичок «Рейнджерс»и его партнер по командеподелили звание первой звезды дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.

Россиянин забил гол и сделал передачу в первой игре после обмена из «Тампы», а его команда победила «Ванкувер» (6:5 ОТ). На второй минуте первого периода он набрал первое очко за второстепенную передачу, а на 15-й минуте второго периода перехватил шайбу и реализовал выход один на один, выведя «Рейнджерс» вперед.

Спунер записал на свой счет 3 результативные передачи.

Второй звездой дня стал форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, который набрал 2 (1+1) очка в игре с «Калгари» (5:2). Замкнул тройку нападающий «Баффало» Джейсон Поминвилль, забросивший победную шайбу в овертайме игры с «Тампой» (2:1 ОТ).