Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Наместников и Спунер поделили звание первой звезды дня в НХЛ

    НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Колорадо Эвеланш Баффало Сэйбрз
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Владислав Наместников
    На фото:Владислав Наместников
    Новичок «Рейнджерс» Владислав Наместников и его партнер по команде Райан Спунер поделили звание первой звезды дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.

    Россиянин забил гол и сделал передачу в первой игре после обмена из «Тампы», а его команда победила «Ванкувер» (6:5 ОТ). На второй минуте первого периода он набрал первое очко за второстепенную передачу, а на 15-й минуте второго периода перехватил шайбу и реализовал выход один на один, выведя «Рейнджерс» вперед.

    Спунер записал на свой счет 3 результативные передачи.

    Второй звездой дня стал форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, который набрал 2 (1+1) очка в игре с «Калгари» (5:2). Замкнул тройку нападающий «Баффало» Джейсон Поминвилль, забросивший победную шайбу в овертайме игры с «Тампой» (2:1 ОТ).

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • НХЛ. Голы Щербака и Наместникова, «Тампа» уступила «Баффало», «Сент-Луис» прервал серию поражений
  • Результаты матчей «регулярки» НХЛ 1 марта
    •
  • Дедлайн обменов в НХЛ, серия побед «Филадельфии», удачная неделя россиян
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • 27/02
    • Наместников перешел из «Тампы» в «Рейнджерс»
  • 19/02
    • «Колорадо» вернул Миронова из фарм-клуба
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Евгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыАлександр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Ральф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераЕвгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • Дедлайн обменов в НХЛ, серия побед «Филадельфии», удачная неделя россиян
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • Возрождение «Питтсбурга», трейд Фанефа в «Лос-Анджелес», 900 очков Малкина
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Вторая за неделю дуэль Венгера и Гвардиолы
  • Прогнозы и ставки на футбол 1 марта
  • 6,03
    •
  • Порвутся ли жилы «Боруссии М»?
  • «Боруссия М» — «Вердер». Прогноз и ставки на матч 25-го тура чемпионата Германии по футболу 2-го марта
  • 2,48
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 11:21
    • Драфт НХЛ в 2019 году пройдет в Ванкувере
  • НХЛ. Голы Щербака и Наместникова, «Тампа» уступила «Баффало», «Сент-Луис» прервал серию поражений
  • Результаты матчей «регулярки» НХЛ 1 марта
    • 09:04
  • 19:58
    • Ротенберг: Знарок везет сборную на чемпионат мира
  • «Бостон» и «Питтсбург» могут подарить результативный поединок
  • «Бостон» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 2 марта
    • 1,76Завтра в 03:00
  • «Нью-Джерси» по силам прервать победную серию «Флориды»
  • «Флорида» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 2 марта
    • 2,20Завтра в 03:30
  • 28/02
    • СКА вернул Шипачева из ВХЛ
  • 28/02
    • Витолиньш: Игроки устали, Знарок тоже устал после Олимпиады
  • НХЛ. Две шайбы Кузнецова, дубль Тарасенко
  • Обзор матчей «регулярки» НХЛ 28 февраля
    • Вчера в 09:36
  • Выйдет ли «Амур» в плей-офф после игры с «Адмиралом»?
  • «Адмирал» — «Амур». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 1 марта
    • 1,83Сегодня в 12:30
  • КХЛ. «Салават» одолел «Сочи», «Ак Барс» победил «Торпедо», СКА уступил «Йокериту»
  • Подробности матчей регулярного чемпионата КХЛ 28 февраля
    • 27/02/2018 в 22:43
  • 27/02
    • СКА уступил «Йокериту»
  • 27/02
    • «Северсталь» обыграла ЦСКА, забросив четыре шайбы
  • 27/02
    • «Спартак» потерпел домашнее поражение от «Локомотива»
  • 27/02
    • «Нефтехимик» потерпел «сухое» поражение от «Лады»
  • 27/02
    • «Ак Барс» обыграл «Торпедо», Потапов оформил хет-трик
  • 27/02
    • КХЛ сдвинула сроки плей-офф
  • 27/02
    • «Трактор» победил «Автомобилист» и обошел его на «Востоке»
  • 27/02
    • «Салават Юлаев» обыграл «Сочи» и победил в дивизионе Чернышёва
  • «Тампа-Бэй» без Кучерова не забросит много шайб «Баффало»
  • «Тампа-Бэй» — «Баффало». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 марта
    • 2,45Сегодня в 03:00
  • 27/02
    • «Авангард» уступил «Сибири» в серии буллитов
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон