«Авангард» обыграл «Барыс» и вышел в плей-офф КХЛ

В заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омскийобыграл казахстанский

Матч завершился со счетом 4:3. При счете 3:3 омский клуб снял вратаря и за минуту до сирены забросил победную шайбу. Ее автором стал Семен Кошелев.

Таким образом, «Авангард» занял седьмое место в Восточной конференции и сумел выйти в плей-офф КХЛ, и в то же время оставил за бортом «Сибирь», которая стала девятой.

«Амур» уступил «Адмиралу», но вышел в плей-офф КХЛ