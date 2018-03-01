«Авангард» обыграл «Барыс» и вышел в плей-офф КХЛ

Матч завершился со счетом 4:3. При счете 3:3 омский клуб снял вратаря и за минуту до сирены забросил победную шайбу. Ее автором стал Семен Кошелев.
Таким образом, «Авангард» занял седьмое место в Восточной конференции и сумел выйти в плей-офф КХЛ, и в то же время оставил за бортом «Сибирь», которая стала девятой.
«Амур» уступил «Адмиралу», но вышел в плей-офф КХЛ
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Авангард» (Омск) — 3:4 (3:1, 0:2, 0:1)
Голы: Семенов — 12 (бол., Медведев, Михеев), 3:08 — 0:1. Маклюков — 3 (Михайлис, Дитц), 7:35 — 1:1. Кучин — 1 (Старченко, Доус), 9:26 — 2:1. Евдокимов — 2 (бол., Маклюков), 19:32 — 3:1. Файзуллин — 4 (Медведев, Чудинов), 26:48 — 3:2. Семенов — 13 (бол., Кугрышев, Медведев), 34:27 — 3:3. Кошелев — 8 (Минеев, Чудинов), 59:00 — 3:4.Вратари: Карлссон (59:31) — Шилин (Фурх, 9:26, 58:26 — 59:00).Штраф: 10 — 4.Броски: 15 (5+6+4) — 31 (8+10+13).