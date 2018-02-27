НХЛ. «Коламбус» разгромил «Вашингтон» в рекордном матче Овечкина, Кучеров получил травму

«Коламбус» — «Вашингтон» 5:1

«Коламбус» победил «Вашингтон» — 5:1 (4:1, 0:0, 1:0).

В составе «Блю Джекетс» шайбы забросили российский форвард Артемий Панарин (6-я минута), сделавший также результативную передачу, Сонни Милано (8), Марк Летестю (15), Сет Джонс (19) и Кэм Эткинсон (58).

У «Кэпиталз» отличился лучший снайпер НХЛ нынешнего сезона Александр Овечкин (7), для которого этот гол стал 39-м в регулярном чемпионате.

Российские игроки завершили игру со следующими показателями: Овечкин (22.08, «-2»), Евгений Кузнецов (19.29, «-1»), Дмитрий Орлов (21.57, «-1»), Панарин (19.09, «0»). Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 25 из 26 бросков.

Панарин был признан второй звездой матча.

Для Овечкина матч в Коламбусе стал 984-м в составе «Кэпиталз». Прежним обладателем рекорда по количестве игру за «столичных» был шведский защитник Калле Юханссон (выступал с 1988 по 2003 год).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» – «Вашингтон» – 5:1 (4:1, 0:0, 1:0) Голы: 1:0 – Панарин (Джонс, Аткинсон) – 05:31 (5x4), 1:1 – Овечкин (Карлсон, Оши) – 06:57 (5x4), 2:1 – Милано (Веннберг, Джонс) – 07:53 (5x5), 3:1 – Летестю (Калверт, Седлак) – 14:32 (5x5), 4:1 – Джонс (Аткинсон, Панарин) – 18:17 (5x4), 5:1 – Аткинсон – 57:18 (en)Вратари: Бобровский — Холтби (Грубауэр, 20:00, 56:21 — 57:01, 57:11 — 57:18).Штраф: 14 — 10.Броски: 35 (16+9+10) — 26 (7+8+11).

«Коламбус» — «Вашингтон» 5:1

«Монреаль» — «Филадельфия» 0:1 Б

«Филадельфия» по буллитам обыграла «Монреаль» — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Автором победного броска стал Шон Кутюрье.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 22 минуты 4 секунды, нанес 1 бросок в створ, сделал 2 силовых приема и заблокировал 2 броска.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Филадельфия» — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) Гол: 0:1 – Кутюрье – 65:00 (ПБ)Вратари: Линдгрен — Мразек.Штраф: 10 — 6.Броски: 28 (3+15+4+6) — 33 (10+8+10+5).

«Монреаль» — «Филадельфия» 0:1 Б

«Тампа-Бэй» — «Торонто» 4:3 Б

«Тампа-Бэй» в серии буллитов обыграла «Торонто» – 4:3 Б (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0).

В составе победителей шайбами отметились Крис Куниц (2-я минута), Тайлер Джонсон (24) и Адам Эрне (36). У «Мэйпл Лифс» голы в активе Джеймса ван Римсдайка (9), Митчелла Марнера (10) и Тайлера Бозака (46). Решающий буллит реализовал Брейден Пойнт.

Российский защитник «кленовых» Никита Зайцев провел на льду 25 минут 52 секунды и отметился результативной передачей. Игроки «молний» Михаил Сергачев и Никита Кучеров заработали показатель полезности «+1». Последний провел всего шесть смен в первом периоде, после чего получил травму верхней части тела и на лед больше не выходил. Ожидается, что лучший бомбардир нынешнего сезона НХЛ сыграет в среду в матче с «Баффало».

Андрей Василевский отразил 27 бросков в створ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Торонто» — 4:3 Б (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: 1:0 – Куниц (Шустр, Стэмкос) – 01:41 (5x5), 1:1 – ван Римсдайк (Хэйнси, Райлли) – 08:49 (5x5), 1:2 – Марнер (Гардинер, Зайцев) – 09:52 (5x5), 2:2 – Джонсон (Гурд) – 23:52 (5x5), 3:2 – Эрне – 35:18 (5x5), 3:3 – Бозак (Марнер, Райлли) – 45:27 (5x4), 4:3 – Пойнт – 65:00 (ПБ)Вратари: Василевский — Андерсен.Штраф: 8 — 8.Броски: 42 (10+16+12+4) — 30 (8+10+9+3).

«Тампа-Бэй» — «Торонто» 4:3 Б

«Колорадо» — «Ванкувер» 3:1

«Колорадо» нанес поражение «Ванкуверу» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

Лучшим игроком матча стал форвард «лавин» Натан Маккиннон, оформивший дубль (48-я и 60-я минуты) и сделавший одну передачу. Еще одна шайба в активе Микко Рантанена (20). Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров отметился результативным пасом.

Единственный гол «Кэнакс» на свой счет записал Даниэль Седин (59).

Голкипер «Эвеланш» Семен Варламов отразил 31 бросок по воротам. Форвард «косаток» Николай Голдобин провел на льду 12 минут 25 секунд и нанес 2 броска в створ при нулевом показателе полезности.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Ванкувер» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) Голы: 1:0 – Рантанен (Маккиннон, Бэрри) – 19:36 (5x4), 2:0 – Маккиннон (Ландеског, Задоров) – 47:52 (5x5), 2:1 – Седин (Эдлер, Седин) – 58:44 (6x5), 3:1 – Маккиннон (Рантанен) – 59:15 (en)Вратари: Варламов — Маркстрем (57:24 — 58:44, 58:54 — 59:15).Штраф: 4 — 10.Броски: 28 (11+8+9) — 32 (9+9+14).

«Колорадо» — «Ванкувер» 3:1

«Лос-Анджелес» — «Вегас» 3:2 ОТ

«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Вегасом» — 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0).

У «рыцарей» в основное время отличились Эрик Хаула (5-я минута) и Райлли Смит (41), у «Кингз» — Джефф Картер (53) и Анже Копитар (60). Победу хозяевам принес Дастин Браун (64).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Вегас» — 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) Голы: 0:1 – Хаула (Нил, Сбиса) – 04:37 (5x5), 0:2 – Смит (Маршессо, Карлссон) – 40:47 (5x5), 1:2 – Картер (Копитар, Браун) – 52:28 (5x4), 2:2 – Копитар (Фанёф, Даути) – 59:49 (6x5), 3:2 – Браун (Тоффоли, Копитар) – 63:14 (4x3)Вратари: Куик — Флёри.Штраф: 8 — 10.Броски: 43 (10+14+16+3) – 39 (13+6+17+3).

Турнирная таблица Восточной конференции Фото: espn.com