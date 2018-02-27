Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. «Коламбус» разгромил «Вашингтон» в рекордном матче Овечкина, Кучеров получил травму

    Подробности матчей «регулярки» НХЛ 27 февраля

    НХЛ Коламбус Блю Джекетс Вашингтон Кэпиталз Монреаль Канадиенс Филадельфия Флайерз Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мэйпл Лифс Колорадо Эвеланш Ванкувер Кэнакс Лос-Анджелес Кингз Вегас Голден Найтс
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Александр Овечкин
    Александр Овечкин
    НХЛ. Все матчиС 03:00 мск
    Александр Овечкин установил рекорд «Вашингтона» и забил 39-й гол в сезоне, однако уступил в поединке с Артемием Панариным и Сергеем Бобровским.

    «Коламбус» — «Вашингтон» 5:1

    «Коламбус» победил «Вашингтон» — 5:1 (4:1, 0:0, 1:0).

    В составе «Блю Джекетс» шайбы забросили российский форвард Артемий Панарин (6-я минута), сделавший также результативную передачу, Сонни Милано (8), Марк Летестю (15), Сет Джонс (19) и Кэм Эткинсон (58).

    У «Кэпиталз» отличился лучший снайпер НХЛ нынешнего сезона Александр Овечкин (7), для которого этот гол стал 39-м в регулярном чемпионате.

    Российские игроки завершили игру со следующими показателями: Овечкин (22.08, «-2»), Евгений Кузнецов (19.29, «-1»), Дмитрий Орлов (21.57, «-1»), Панарин (19.09, «0»). Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 25 из 26 бросков.

    Панарин был признан второй звездой матча.

    Для Овечкина матч в Коламбусе стал 984-м в составе «Кэпиталз». Прежним обладателем рекорда по количестве игру за «столичных» был шведский защитник Калле Юханссон (выступал с 1988 по 2003 год).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» – «Вашингтон» – 5:1 (4:1, 0:0, 1:0)
    Голы: 1:0 – Панарин (Джонс, Аткинсон) – 05:31 (5x4), 1:1 – Овечкин (Карлсон, Оши) – 06:57 (5x4), 2:1 – Милано (Веннберг, Джонс) – 07:53 (5x5), 3:1 – Летестю (Калверт, Седлак) – 14:32 (5x5), 4:1 – Джонс (Аткинсон, Панарин) – 18:17 (5x4), 5:1 – Аткинсон – 57:18 (en)Вратари: Бобровский — Холтби (Грубауэр, 20:00, 56:21 — 57:01, 57:11 — 57:18).Штраф: 14 — 10.Броски: 35 (16+9+10) — 26 (7+8+11).
    «Коламбус» — «Вашингтон» 5:1

    «Монреаль» — «Филадельфия» 0:1 Б

    «Филадельфия» по буллитам обыграла «Монреаль» — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

    Автором победного броска стал Шон Кутюрье.

    Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 22 минуты 4 секунды, нанес 1 бросок в створ, сделал 2 силовых приема и заблокировал 2 броска.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Филадельфия» — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    Гол: 0:1 – Кутюрье – 65:00 (ПБ)Вратари: Линдгрен — Мразек.Штраф: 10 — 6.Броски: 28 (3+15+4+6) — 33 (10+8+10+5).
    «Монреаль» — «Филадельфия» 0:1 Б

    «Тампа-Бэй» — «Торонто» 4:3 Б

    «Тампа-Бэй» в серии буллитов обыграла «Торонто» – 4:3 Б (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0).

    В составе победителей шайбами отметились Крис Куниц (2-я минута), Тайлер Джонсон (24) и Адам Эрне (36). У «Мэйпл Лифс» голы в активе Джеймса ван Римсдайка (9), Митчелла Марнера (10) и Тайлера Бозака (46). Решающий буллит реализовал Брейден Пойнт.

    Российский защитник «кленовых» Никита Зайцев провел на льду 25 минут 52 секунды и отметился результативной передачей. Игроки «молний» Михаил Сергачев и Никита Кучеров заработали показатель полезности «+1». Последний провел всего шесть смен в первом периоде, после чего получил травму верхней части тела и на лед больше не выходил. Ожидается, что лучший бомбардир нынешнего сезона НХЛ сыграет в среду в матче с «Баффало».

    Андрей Василевский отразил 27 бросков в створ.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Торонто» — 4:3 Б (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: 1:0 – Куниц (Шустр, Стэмкос) – 01:41 (5x5), 1:1 – ван Римсдайк (Хэйнси, Райлли) – 08:49 (5x5), 1:2 – Марнер (Гардинер, Зайцев) – 09:52 (5x5), 2:2 – Джонсон (Гурд) – 23:52 (5x5), 3:2 – Эрне – 35:18 (5x5), 3:3 – Бозак (Марнер, Райлли) – 45:27 (5x4), 4:3 – Пойнт – 65:00 (ПБ)Вратари: Василевский — Андерсен.Штраф: 8 — 8.Броски: 42 (10+16+12+4) — 30 (8+10+9+3).
    «Тампа-Бэй» — «Торонто» 4:3 Б

    «Колорадо» — «Ванкувер» 3:1

    «Колорадо» нанес поражение «Ванкуверу» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

    Лучшим игроком матча стал форвард «лавин» Натан Маккиннон, оформивший дубль (48-я и 60-я минуты) и сделавший одну передачу. Еще одна шайба в активе Микко Рантанена (20). Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров отметился результативным пасом.

    Единственный гол «Кэнакс» на свой счет записал Даниэль Седин (59).

    Голкипер «Эвеланш» Семен Варламов отразил 31 бросок по воротам. Форвард «косаток» Николай Голдобин провел на льду 12 минут 25 секунд и нанес 2 броска в створ при нулевом показателе полезности.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Ванкувер» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
    Голы: 1:0 – Рантанен (Маккиннон, Бэрри) – 19:36 (5x4), 2:0 – Маккиннон (Ландеског, Задоров) – 47:52 (5x5), 2:1 – Седин (Эдлер, Седин) – 58:44 (6x5), 3:1 – Маккиннон (Рантанен) – 59:15 (en)Вратари: Варламов — Маркстрем (57:24 — 58:44, 58:54 — 59:15).Штраф: 4 — 10.Броски: 28 (11+8+9) — 32 (9+9+14).
    «Колорадо» — «Ванкувер» 3:1

    «Лос-Анджелес» — «Вегас» 3:2 ОТ

    «Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Вегасом» — 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0).

    У «рыцарей» в основное время отличились Эрик Хаула (5-я минута) и Райлли Смит (41), у «Кингз» — Джефф Картер (53) и Анже Копитар (60). Победу хозяевам принес Дастин Браун (64).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Вегас» — 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)
    Голы: 0:1 – Хаула (Нил, Сбиса) – 04:37 (5x5), 0:2 – Смит (Маршессо, Карлссон) – 40:47 (5x5), 1:2 – Картер (Копитар, Браун) – 52:28 (5x4), 2:2 – Копитар (Фанёф, Даути) – 59:49 (6x5), 3:2 – Браун (Тоффоли, Копитар) – 63:14 (4x3)Вратари: Куик — Флёри.Штраф: 8 — 10.Броски: 43 (10+14+16+3) – 39 (13+6+17+3).
    Турнирная таблица Восточной конференции
    Фото: espn.com
    Турнирная таблица Западной конференции
    Фото: espn.com
    «Коламбус» может обыграть «Вашингтон»«Коламбус» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 27 февраля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Дедлайн обменов в НХЛ, серия побед «Филадельфии», удачная неделя россиян
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • НХЛ. Две передачи Антипина, разгромы в Баффало и Сент-Луисе
  • Результаты матчей «регулярки» НХЛ 26 февраля
    •
  • 27/02
    • Наместников перешел из «Тампы» в «Рейнджерс»
  • 19/02
    • «Колорадо» вернул Миронова из фарм-клуба
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Евгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаБогдан КиселевичВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираСборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИАлександр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017
    Подробный разбор
  • Возрождение «Питтсбурга», трейд Фанефа в «Лос-Анджелес», 900 очков Малкина
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • Перестройка в «Рейнджерс», удачная неделя «Филадельфии», результативная серия Кузнецова
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. «Реал» победит в Барселоне
  • Прогнозы и ставки на футбол 27 февраля
  • 4,99
    •
  • Расположение сил не изменится
  • «Лацио» — «Милан». Прогноз и ставки на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии по футболу 28 февраля
  • 1,84
    •
    Хоккей. Главное
  • Дедлайн обменов в НХЛ, серия побед «Филадельфии», удачная неделя россиян
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • НХЛ. Две передачи Антипина, разгромы в Баффало и Сент-Луисе
  • Результаты матчей «регулярки» НХЛ 26 февраля
    •
  • НХЛ. Хет-трик Дадонова, дубли Кучерова и Овечкина
  • Обзор матчей «регулярки» НХЛ 25 февраля
    •
  • 10:12
    • ФХР: Контракты тренеров сборной включают возможность продления
  • 00:02
    • Наместников перешел из «Тампы» в «Рейнджерс»
  • 25/02
    • Ковальчук заявил о желании выиграть Кубок Стэнли
  • 19/02
    • «Колорадо» вернул Миронова из фарм-клуба
  • 13/02
    • Молодежные чемпионаты мира в 2023 и 2031 годах пройдут в России
  • 11/02
    • Дубль Кросби помог «Питтсбургу» обыграть «Сент-Луис»
  • 08/02
    • Тренер сборной Словакии Рэмзи: Пора обыграть россиян
  • 06/02
    • Фетисов: КХЛ нужны равные возможности, а не жирующие клубы-олигархи
  • 05/02
    • Малкин стал первой звездой недели в НХЛ
  • 04/02
    • Знарок: У нас сейчас сложный период
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон