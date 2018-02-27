Тренер «Тампы»: Обмен Наместникова – это как потерять сына

Главный тренер «Тампы-Бэй»заявил, что обмен российского форвардав «Рейнджерс» – «это как потерять одного из сыновей».

Наместников попрощался с «Тампой»

«Мы были вместе (с Наместниковым) в низших лигах, в НХЛ… Это как потерять одного из сыновей. Но это бизнес-аспект этой игры. Я знаю, что "Рейнджерс" получили быстрого и мастеровитого игрока», — приводятся слова Купера в аккаунте «молний» в Twitter.

Наместников выступал за «Тампу» с 2014 года. В нынешнем сезоне 25-летний россиянин принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 44 (20+24) очка при 35 минутах штрафного времени и показателе полезности «+11».