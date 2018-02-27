Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Тренер «Тампы»: Обмен Наместникова – это как потерять сына

    НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Нью-Йорк Рейнджерс
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Владислав Наместников
    На фото:Владислав Наместников
    Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер заявил, что обмен российского форварда Владислава Наместникова в «Рейнджерс» – «это как потерять одного из сыновей».

    Наместников попрощался с «Тампой»

    «Мы были вместе (с Наместниковым) в низших лигах, в НХЛ… Это как потерять одного из сыновей. Но это бизнес-аспект этой игры. Я знаю, что "Рейнджерс" получили быстрого и мастеровитого игрока», — приводятся слова Купера в аккаунте «молний» в Twitter.

    Наместников выступал за «Тампу» с 2014 года. В нынешнем сезоне 25-летний россиянин принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 44 (20+24) очка при 35 минутах штрафного времени и показателе полезности «+11».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • НХЛ. «Коламбус» разгромил «Вашингтон» в рекордном матче Овечкина, Кучеров получил травму
  • Подробности матчей «регулярки» НХЛ 27 февраля
    •
  • Дедлайн обменов в НХЛ, серия побед «Филадельфии», удачная неделя россиян
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • 27/02
    • Наместников перешел из «Тампы» в «Рейнджерс»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Евгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыАлександр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017Богдан КиселевичВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираСборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИАлександр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке
    Подробный разбор
  • Возрождение «Питтсбурга», трейд Фанефа в «Лос-Анджелес», 900 очков Малкина
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • Перестройка в «Рейнджерс», удачная неделя «Филадельфии», результативная серия Кузнецова
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. «Реал» победит в Барселоне
  • Прогнозы и ставки на футбол 27 февраля
  • 4,99
    •
  • Расположение сил не изменится
  • «Лацио» — «Милан». Прогноз и ставки на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии по футболу 28 февраля
  • 1,84
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 12:16
    • Капитан сборной Канады на ОИ-2018 стал игроком «Анахайма»
  • Дедлайн обменов в НХЛ, серия побед «Филадельфии», удачная неделя россиян
  • Итоги недели в НХЛ
    • 11:30
  • 10:12
    • ФХР: Контракты тренеров сборной включают возможность продления
  • НХЛ. «Коламбус» разгромил «Вашингтон» в рекордном матче Овечкина, Кучеров получил травму
  • Подробности матчей «регулярки» НХЛ 27 февраля
    • 09:35
  • 09:08
    • Агент: Обмен Наместникова не шокировал, Влад рад переходу в «Рейнджерс»
  • 08:34
    • «Айлендерс» и «Анахайм» обменялись нападающими
  • 08:01
    • «Ванкувер» отпустил Ванека в «Коламбус»
  • 07:51
    • «Сан-Хосе» пополнился Эвандером Кейном
  • 07:40
    • «Сент-Луис» обменял Штястны в «Виннипег»
  • 07:30
    • «Вегас» приобрел Томаша Татара
  • 07:05
    • Наместников попрощался с «Тампой»
  • 00:02
    • Наместников перешел из «Тампы» в «Рейнджерс»
  • «Виннипег» — «Нэшвилл». Кто выиграет битву лидеров Центрального дивизиона?
  • «Виннипег» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 28 февраля
    • 2,20Завтра в 04:00
  • «Миннесота» — «Сент-Луис». Продолжится ли серия поражений «Блюз»?
  • «Миннеста» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 28 февраля
    • 3,01Завтра в 04:00
  • 26/02
    • «Нэшвилл» подпишет контракт с форвардом Фишером до конца сезона
  • 26/02
    • «Бостон» объявил о переходе Джионты
  • 26/02
    • «Монреаль» обменял Плеканеца в «Торонто» на Валиева и выбор во втором раунде драфта
  • 26/02
    • «Нэшвилл» обменял Летестю на Оберга и отправил его в «Коламбус»
  • НХЛ. Две передачи Антипина, разгромы в Баффало и Сент-Луисе
  • Результаты матчей «регулярки» НХЛ 26 февраля
    • Вчера в 08:40
  • «Авангард» — «Сибирь». Кто победит в битве за плей-офф?
  • «Авангард» — «Сибирь». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 27 февраля
    • 2,07Сегодня в 16:00
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон