Брассар перешел в «Питтсбург» в рамках обмена

обменяли в «Питтсбург» в рамках сделки с участием «Оттавы» и «Вегаса», сообщает пресс-служба НХЛ.

«Питтсбург» получил от «Сенаторз» Брассара, а также Винсента Данна, Тобиаса Линдберга и право выбора в третьем раунде драфта 2018 года.

В «Оттаву» отправились защитник «Пингвинз» Иэн Коул и молодой вратарь Филип Густавссон. «Сенаторз» также будут выбирать игрока вместо «Питтсбурга» в первом раунде драфта 2018 года и в третьем раунде драфта 2019 года.

«Вегасу» достался нападающий «Питтсбурга» Райан Ривз и право выбора в четвертом раунде драфта 2018 года, которое первоначально принадлежало «Ванкуверу». «Голден Найтс» также будут выплачивать Брассару 40% зарплаты до окончания сезона.

«Это самый сложный обмен в моей жизни. Сделки с участием трех сторон не бывают простыми. Мы думали, что договоримся раньше, но не получилось. Пришлось вносить коррективы. Это заняло довольно много времени. Были проблемы с потолком зарплат», — сказал генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд.

30-летний Брассар набрал 38 (18+20) очков в 58 играх этого сезона. Его пятилетний контракт действует еще год. Хоккеист зарабатывает в среднем 5 млн долларов за сезон.