Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Брассар перешел в «Питтсбург» в рамках обмена

    НХЛ Питтсбург Пингвинз Оттава Сенаторз Вегас Голден Найтс
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Дерик Брассар
    На фото:Дерик Брассар
    Дерика Брассара обменяли в «Питтсбург» в рамках сделки с участием «Оттавы» и «Вегаса», сообщает пресс-служба НХЛ.

    «Питтсбург» получил от «Сенаторз» Брассара, а также Винсента Данна, Тобиаса Линдберга и право выбора в третьем раунде драфта 2018 года.

    В «Оттаву» отправились защитник «Пингвинз» Иэн Коул и молодой вратарь Филип Густавссон. «Сенаторз» также будут выбирать игрока вместо «Питтсбурга» в первом раунде драфта 2018 года и в третьем раунде драфта 2019 года.

    «Вегасу» достался нападающий «Питтсбурга» Райан Ривз и право выбора в четвертом раунде драфта 2018 года, которое первоначально принадлежало «Ванкуверу». «Голден Найтс» также будут выплачивать Брассару 40% зарплаты до окончания сезона.

    «Это самый сложный обмен в моей жизни. Сделки с участием трех сторон не бывают простыми. Мы думали, что договоримся раньше, но не получилось. Пришлось вносить коррективы. Это заняло довольно много времени. Были проблемы с потолком зарплат», — сказал генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд.

    30-летний Брассар набрал 38 (18+20) очков в 58 играх этого сезона. Его пятилетний контракт действует еще год. Хоккеист зарабатывает в среднем 5 млн долларов за сезон.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • НХЛ. Победы «Питтсбурга» и «Вегаса», апсет «Сент-Луиса»
  • Подробности матчей «регулярки» НХЛ 24 февраля
    •
  • НХЛ. Дебютный гол Мамина, первый матч Георгиева
  • Результаты матчей «регулярки» НХЛ 23 февраля
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Евгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыРальф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераАлександр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017Сборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИЕвгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • Возрождение «Питтсбурга», трейд Фанефа в «Лос-Анджелес», 900 очков Малкина
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • Перестройка в «Рейнджерс», удачная неделя «Филадельфии», результативная серия Кузнецова
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Результативная суббота
  • Прогнозы и ставки на футбол 24 февраля
  • 4,43
    •
  • Одержит ли «Валенсия» третью победу подряд?
  • «Валенсия» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 25 февраля
  • 1,70
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • НХЛ. Победы «Питтсбурга» и «Вегаса», апсет «Сент-Луиса»
  • Подробности матчей «регулярки» НХЛ 24 февраля
    • 09:17
  • Возьмет ли «Коламбус» реванш у «Чикаго»?
  • «Коламбус» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 25 февраля
    • 2,03Завтра в 03:00
  • Россия обыграет Германию в финале Олимпийских игр
  • Россия – Германия. Прогноз и ставки на финал хоккейного турнира Олимпийских игр 25 февраля
    • 1,89Завтра в 07:10
  • Чехия – Канада. Кто победит в бронзовом финале?
  • Чехия – Канада. Прогноз и ставки на бронзовый финал хоккейного турнира Олимпийских игр 24 февраля
    • 2,09Сегодня в 15:10
  • 13:51
    • Голкипер «Монреаля» получил сотрясение мозга
  • 13:14
    • Защитник «Монреаля» выбыл до конца сезона
  • 23/02
    • «Рейнджерс» обменяли Грабнера на Рыкова
  • НХЛ. Дебютный гол Мамина, первый матч Георгиева
  • Результаты матчей «регулярки» НХЛ 23 февраля
    • Вчера в 10:07
  • 22/02
    • «Спартак» выиграл Кубок УГМК
  • «Питтсбург» едет за второй в сезоне победой над «Каролиной»
  • «Каролина» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 24 февраля
    • 1,86Сегодня в 03:30
  • Канада – Германия. Случится ли очередная сенсация от Германии?
  • Канада – Германия. Прогноз и ставки на полуфинал хоккейного турнира Олимпийских игр 23 февраля
    • 1,7523/02/2018 в 15:10
  • НХЛ. Перестрелка в Вегасе, гол Анисимова, провал «Далласа»
  • Обзор матчей «регулярки» НХЛ 22 февраля
    • 22/02/2018 в 09:38
  • 22/02
    • Два матча КХЛ между «Адмиралом» и «Амуром» перенесены
  • Россия — фаворит матча с Чехией
  • Чехия — Россия. Прогноз и ставки на матч плей-офф хоккейного турнира Олимпийских игр 23 февраля
    • 4,0023/02/2018 в 10:40
  • НХЛ. «Тампа» сильнее «Вашингтона», шайбы Тарасенко и Барбашева
  • 21 февраля — большой игровой день в регулярном чемпионате НХЛ
    • 21/02/2018 в 09:09
  • «Анахайм» — «Даллас». Чья оборона окажется надежнее?
  • «Анахайм» — «Даллас». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 22 февраля
    • 1,8722/02/2018 в 06:00
  • Обыграет ли «Чикаго» «Оттаву» во второй раз в сезоне?
  • «Чикаго» — «Оттава». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 22 февраля
    • 1,61622/02/2018 в 04:00
  • Окажет ли Норвегия сопротивление России в четвертьфинале?
  • Россия – Норвегия. Прогноз и ставки на матч четвертьфинала плей-офф хоккейного турнира Олимпийских игр 21 февраля
    • 1,7621/02/2018 в 10:40
  • Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Баффало», «Анахайм» обыграл «Вегас»
  • Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 19-20 февраля
    • 20/02/2018 в 10:50
  • 19/02
    • «Колорадо» вернул Миронова из фарм-клуба
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон